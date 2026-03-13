Max Verstappen en Isack Hadjar kende een uiterst moeizame kwalificatie voor de Sprint en eerstgenoemde liet na afloop dan ook weten dat hij nog nooit een auto had gehad die zó slecht was. Maar volgens technisch directeur Pierre Waché valt dat allemaal wel mee en is er vooruitgang geboekt ten opzichte van Australië.

Verstappen en Hadjar wisten met grootse moeite iedere sessie te overleven in de kwalificatie voor de Sprint van zaterdag. Er was dus ook absoluut geen sprake van een eventuele gooi naar pole position. Verstappen - die de achtste tijd veiligstelde - bleef ruim 1,7 seconde verwijderd van de snelste tijd - neergezet door George Russell. "Ik kan het zo niet. Dit valt niet te besturen. We hebben nog nooit iets gehad dat zó slecht is", foeterde Verstappen op de boardradio, direct na de sessie. Ook bij de pers had Verstappen er de pee in. Waché, de grote technische man van het team, is echter een andere mening toegedaan. Ja, het "verliep niet zoals gehoopt", maar volgens Waché is er wel degelijk vooruitgang geboekt, zo zei hij.

Op de officiële website van Verstappen valt het statement van de technisch directeur te lezen. "Onze afstelling voor de sprintkwalificatie verliep niet zoals we hadden gehoopt, dus we moeten onze prestaties analyseren en kijken hoe we ons kunnen verbeteren voor de sprintrace en de kwalificatie", zo komt hij eerst nog clichématig uit de hoek. En vervolgens zegt hij dat er goede stappen worden gemaakt en dat er vooruitgang is geboekt ten opzichte van de race in Australië. "We begrijpen steeds meer en verbeteren ons elke week", zo klinkt het.

Red Bull zegt "vooruitgang" te boeken in Shanghai

Hij vervolgt: "We hebben al positieve stappen gezet om het energiebeheer te verbeteren en hebben verbeteringen aangebracht aan het chassis op basis van wat we in Australië hebben geleerd. We boeken vooruitgang, maar we zijn er nog niet helemaal. De sessies van morgen zullen ons belangrijke lessen opleveren die ons helpen dichter bij ons doel te komen.” De woorden van Waché staan haaks op het gevoel dat Verstappen heeft overgehouden aan de sessie. Red Bull lijkt stukken verder verwijderd van Mercedes dan in Melbourne het geval was.

