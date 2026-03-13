In aanloop naar 2026 deden constant geruchten de ronde dat Mercedes een 'illegale' motor zou hebben vanwege een trucje met de compressieverhouding. Een oppermachtig één-tweeresultaat van George Russell en Kimi Antonelli in Australië zorgde voor vraagtekens bij Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur hoopt op meer duidelijkheid van de FIA over de opmerkelijke voorsprong van Mercedes. Russell maakte daar grapjes over en beide mannen blikken er op terug.

Russell zou op hetzelfde vliegtuig als Hamilton stappen om van Melbourne naar Shanghai te gaan richting het sprintweekend in China. Voor de camera's van Viaplay stak hij flink de draak met Hamilton: "Ik zal vast te horen krijgen: 'Jouw motor is zo goed, jouw compressieverhouding is illegaal, dit, dat, zus, zo...' Ik denk dat ik maar gewoon ga proberen te slapen. Ik zal eerst tegen hem zeggen: 'Hou je bek en concentreer je op je eigen materiaal.'"

Hamilton wil focussen op eigen team

Hamilton kreeg in de mediapen in Shanghai de vraag of hij met Russell heeft gesproken na de uitspraken bij Viaplay. "Ik heb niet alle informatie, dus ik weet er niet al te veel over, maar natuurlijk heb ik hem naar de motor gevraagd", antwoordde hij lachend. "Ik ga ervanuit dat... Zij kunnen wellicht efficiënter zijn, misschien lukt het hen beter om de batterij op te laden. Of misschien halen ze meer vermogen uit de verbrandingsmotor. Maar in plaats van dat we ons zorgen maken over wat anderen hebben, moeten wij meer werk verrichten om te proberen meer uit ons pakket te halen." De zevenvoudig wereldkampioen benadrukte dat hij trots is op wat Ferrari tot dusver heeft laten zien.

Hamilton had een podium verdiend

Viaplay-verslaggever Chiel van Koldenhoven was bij Russell in de mediapen om te vragen hoe de vlucht was. "Het was prima. [Hamilton] was blij en hij was in een goede stemming", vertelde de Brit. "En eerlijk gezegd, als ik zo eventjes terugblik op de race, dan had hij waarschijnlijk een podium verdiend. Ik had eigenlijk een beetje medelijden met hem. Hij was zo snel. Het zou geen gemakkelijke overwinning zijn geweest voor ons, als Charles en Lewis een pitstop hadden gemaakt tijdens de virtual safety car. Ze konden onze pace matchen."

