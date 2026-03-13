Ferrari zet aanval in op Mercedes met opmerkelijke upgrades, Red Bull blijft achter in China

De tweede ronde van het F1-seizoen 2026 is van start gegaan. De helft van de teams uit de koningsklasse heeft zichtbare upgrades meegebracht naar de Grand Prix van China. Ferrari is echter de enige van de topteams die nieuwe onderdelen bij zich heeft op het Shanghai International Circuit.

Mercedes leidt het wereldkampioenschap na een één-tweeresultaat van George Russell en Kimi Antonelli in Australië afgelopen zondag. De Zilverpijlen hebben geen upgrades ontwikkeld voor China. Datzelfde geldt voor McLaren, Williams, Alpine en Aston Martin. Ondertussen heeft Racing Bulls werk verricht aan de achterhoeken van de wagen door het profiel van de vleugeltjes bij de reminlaten aan te passen. Dit moet de luchtstroom aan de achterkant en rond de achterwielen verbeteren. Haas heeft een kleine wijziging doorgevoerd aan de zogeheten impact structure om de downforce aan de achterkant te vergroten.

Ogen gericht op Ferrari in China

De nieuwe constructeurs, Audi en Cadillac, hebben ieder twee nieuwe onderdelen ontwikkeld voor het sprintweekend in Shanghai. De Audi heeft een nieuwe neus én een nieuwe voorvleugel om de luchtstroom aan te pakken. Cadillac heeft een modificatie aangebracht bij de diffuser voor iets meer downforce. Tevens heeft de Amerikaanse formatie ervoor gezorgd dat de spiegels er minder snel afvallen, iets waar Valtteri Bottas en Sergio Pérez last van hadden tijdens de wintertests en in Australië.

De ogen zijn in China vooral gericht op Ferrari. Charles Leclerc en Lewis Hamilton werden derde en vierde in Melbourne, en de laatstgenoemde wist hier vorig jaar de Sprint op zijn naam te schrijven. De verwachtingen zijn hoog voor de Scuderia, niet alleen vanwege de resultaten afgelopen zondag, maar ook vanwege de upgrades. Ze hebben de zogeheten Macarena-achtervleugel meegenomen, waarbij de flap compleet draait bij het gebruik van de actieve aerodynamica.

Ferrari heeft ook nog een vleugel ontwikkeld die op pilaar van de halo is gemonteerd. Deze is doorzichtig, zodat het het zicht van de coureur niet belemmerd. Dit moet de luchtstroom over en langs de zogeheten airbox sturen in plaats van er tegenaan. Het moet de luchtweerstand verminderen en dus de topsnelheid verhogen.

