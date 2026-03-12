Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'
Hoewel George Russell en Max Verstappen niet de beste vrienden zijn, onthult de Mercedes-coureur dat hij toch graag met de Nederlander in één team zou willen zitten. Momenteel vervult Kimi Antonelli die rol bij Mercedes, maar Russell stelt dat hij zichzelf altijd wil meten met de beste coureur van de grid en dat is vandaag de dag in zijn ogen nog altijd Verstappen.
Russell sloot in 2022 aan bij Mercedes, dat op dat moment net op de weg naar achteren zat, na te hebben gedomineerd van 2014 tot en met 2021. Hoewel Mercedes destijds geen topwagen meer wist te produceren, wist Russell wel af te rekenen met Lewis Hamilton in dat eerste seizoen. Zo werd Russell uiteindelijk vierde, terwijl Hamilton eindigde op P6. Het jaar erop was Hamilton weer de betere van de twee, en in 2024 sloeg Russell weer terug.
Russell ziet Verstappen als teamgenoot wel zitten
De Engelsman heeft dus naast de meest succesvolle coureur aller tijden gereden en stelt bij de Chinese televisie dat hij graag met Verstappen een team zou delen: "Mijn droomteamgenoot… Nou, ik heb altijd gezegd dat ik graag de teamgenoot van Max [Verstappen] zou willen zijn, omdat ik het gevoel heb dat ik met Lewis de kans heb gehad om rechtstreeks te concurreren met de beste Formule 1-coureur aller tijden. Nu is Max natuurlijk een coureur van ongelooflijk niveau en zou ik ook graag met hem willen strijden, dus… dat is het", aldus Russell.
