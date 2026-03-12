close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
George Russell and Max Verstappen in Austin

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

George Russell and Max Verstappen in Austin — Foto: © IMAGO
4 reacties

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel George Russell en Max Verstappen niet de beste vrienden zijn, onthult de Mercedes-coureur dat hij toch graag met de Nederlander in één team zou willen zitten. Momenteel vervult Kimi Antonelli die rol bij Mercedes, maar Russell stelt dat hij zichzelf altijd wil meten met de beste coureur van de grid en dat is vandaag de dag in zijn ogen nog altijd Verstappen.

Russell sloot in 2022 aan bij Mercedes, dat op dat moment net op de weg naar achteren zat, na te hebben gedomineerd van 2014 tot en met 2021. Hoewel Mercedes destijds geen topwagen meer wist te produceren, wist Russell wel af te rekenen met Lewis Hamilton in dat eerste seizoen. Zo werd Russell uiteindelijk vierde, terwijl Hamilton eindigde op P6. Het jaar erop was Hamilton weer de betere van de twee, en in 2024 sloeg Russell weer terug.

Russell ziet Verstappen als teamgenoot wel zitten

De Engelsman heeft dus naast de meest succesvolle coureur aller tijden gereden en stelt bij de Chinese televisie dat hij graag met Verstappen een team zou delen: "Mijn droomteamgenoot… Nou, ik heb altijd gezegd dat ik graag de teamgenoot van Max [Verstappen] zou willen zijn, omdat ik het gevoel heb dat ik met Lewis de kans heb gehad om rechtstreeks te concurreren met de beste Formule 1-coureur aller tijden. Nu is Max natuurlijk een coureur van ongelooflijk niveau en zou ik ook graag met hem willen strijden, dus… dat is het", aldus Russell.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Red Bull George Russell Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Goed nieuws voor coureurs: limiet voor opladen batterij verhoogd voor GP van China

Goed nieuws voor coureurs: limiet voor opladen batterij verhoogd voor GP van China

  • Vandaag 14:18
  • 9
FIA voerde willekeurige controle uit bij Russell na overwinning in Melbourne

FIA voerde willekeurige controle uit bij Russell na overwinning in Melbourne

  • Vandaag 16:46
  • 7
'Antonelli gespot met bescherming om linkerhand in paddock China'

'Antonelli gespot met bescherming om linkerhand in paddock China'

  • 2 uur geleden
Verstappen dicht Antonelli titelkansen toe: 'Hoop zeker dat Kimi kan meedoen'

Verstappen dicht Antonelli titelkansen toe: 'Hoop zeker dat Kimi kan meedoen'

  • Vandaag 16:08
  • 2
Hoe laat begint het Formule 1-sprintweekend vannacht in China?

Hoe laat begint het Formule 1-sprintweekend vannacht in China?

  • 2 uur geleden
VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News Video

VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News

  • Vandaag 17:27

Net binnen

21:44
Recap
F1 knipt uitspraak Verstappen uit persconferentie, ‘Newey niet aanwezig in China’ | GPFans Recap
21:04
'Niet Wolff, maar leiding Mercedes wil aandelen Alpine overnemen'
19:44
'Antonelli gespot met bescherming om linkerhand in paddock China'
18:58
Hoe laat begint het Formule 1-sprintweekend vannacht in China?
18:11
'Newey niet aanwezig in China, maar werkt vanaf fabriek in Silverstone'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Gisteren 06:58 17
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

10 maart 2026 15:38 3
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
Ontdek het op Google Play
x