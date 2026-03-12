Palmer onder de indruk: 'Red Bull is beter dan ze laten zien'
Jolyon Palmer stelt in de F1 Nation Podcast dat het nog te vroeg is om een echte krachtsverhouding op te stellen na de race in Melbourne. Ook Palmer ziet dat Mercedes-AMG Petronas F1 Team de zaken goed voor elkaar heeft, maar weet nog niet welk team daarachter staat. Daarnaast is de Engelsman ervan overtuigd dat Red Bull Racing F1 Team nog wel wat in petto heeft.
Na het openingsweekend in Melbourne is er voor Red Bull Racing nog wel wat werk aan de boeg. Zo heeft Mercedes-AMG Petronas F1 Team de favorietenrol waargemaakt door met de pole position en de overwinning naar huis te gaan. Isack Hadjar liet zien dat er tempo in de RB22 zat, want hij wist de derde tijd neer te zetten in de kwalificatie. Max Verstappen viel uit in Q1 na een softwarefout, waardoor hij in de bandenstapels klapte. Op zondag viel Hadjar uit na een geplofte Red Bull Ford-motor, en hoewel Verstappen een prima inhaalrace wist om te zetten van P20 naar P6, is het echte gevecht met de Mercedessen nog uitgebleven.
'Red Bull is beter dan wat ze hebben laten zien'
In Melbourne was het opladen van de batterij vooral het gesprek van de dag, en volgens Palmer kan dat in China al heel anders zijn; daar zijn immers meer bochten en dus meer oplaadmogelijkheden. De voormalig Formule 1-coureur stelt dan ook dat Red Bull nog niet het achterste van hun tong heeft laten zien: "Dit zullen we op de meeste circuits niet terugzien. Ik denk dat Mercedes hier juist een enorm voordeel had ten opzichte van Ferrari en Red Bull. Ik denk dat Red Bull beter is dan ze hebben laten zien."
Verstappen had elektrische problemen
Daarnaast hadden de vier coureurs die beschikken over een Red Bull Ford-motor aangegeven dat zij tijdens de wedstrijd in Melbourne wat last hadden met het opladen, en ook Verstappen kon niet probleemvrij rondrijden: "Daarnaast hoorde ik ook dat Max een probleem had met zijn boost-knop. Hij kon Lando Norris niet passeren door een gebrek aan elektrisch vermogen. Ook om die reden denk ik dat Red Bull beter is dan het daar leek. En op de zesde plek eindigen vanuit het achterveld was gewoon goed."
