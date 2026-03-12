close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Palmer onder de indruk: 'Red Bull is beter dan ze laten zien'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Palmer onder de indruk: 'Red Bull is beter dan ze laten zien'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Jolyon Palmer stelt in de F1 Nation Podcast dat het nog te vroeg is om een echte krachtsverhouding op te stellen na de race in Melbourne. Ook Palmer ziet dat Mercedes-AMG Petronas F1 Team de zaken goed voor elkaar heeft, maar weet nog niet welk team daarachter staat. Daarnaast is de Engelsman ervan overtuigd dat Red Bull Racing F1 Team nog wel wat in petto heeft.

Na het openingsweekend in Melbourne is er voor Red Bull Racing nog wel wat werk aan de boeg. Zo heeft Mercedes-AMG Petronas F1 Team de favorietenrol waargemaakt door met de pole position en de overwinning naar huis te gaan. Isack Hadjar liet zien dat er tempo in de RB22 zat, want hij wist de derde tijd neer te zetten in de kwalificatie. Max Verstappen viel uit in Q1 na een softwarefout, waardoor hij in de bandenstapels klapte. Op zondag viel Hadjar uit na een geplofte Red Bull Ford-motor, en hoewel Verstappen een prima inhaalrace wist om te zetten van P20 naar P6, is het echte gevecht met de Mercedessen nog uitgebleven.

'Red Bull is beter dan wat ze hebben laten zien'

In Melbourne was het opladen van de batterij vooral het gesprek van de dag, en volgens Palmer kan dat in China al heel anders zijn; daar zijn immers meer bochten en dus meer oplaadmogelijkheden. De voormalig Formule 1-coureur stelt dan ook dat Red Bull nog niet het achterste van hun tong heeft laten zien: "Dit zullen we op de meeste circuits niet terugzien. Ik denk dat Mercedes hier juist een enorm voordeel had ten opzichte van Ferrari en Red Bull. Ik denk dat Red Bull beter is dan ze hebben laten zien."

Verstappen had elektrische problemen

Daarnaast hadden de vier coureurs die beschikken over een Red Bull Ford-motor aangegeven dat zij tijdens de wedstrijd in Melbourne wat last hadden met het opladen, en ook Verstappen kon niet probleemvrij rondrijden: "Daarnaast hoorde ik ook dat Max een probleem had met zijn boost-knop. Hij kon Lando Norris niet passeren door een gebrek aan elektrisch vermogen. Ook om die reden denk ik dat Red Bull beter is dan het daar leek. En op de zesde plek eindigen vanuit het achterveld was gewoon goed."

Gerelateerd

Max Verstappen Verstappen Grand Prix van Australië Formule 1 Grand Prix van Australië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mercedes reageert op beschuldiging van achterhouden informatie en komt met statement

Mercedes reageert op beschuldiging van achterhouden informatie en komt met statement

  • Gisteren 19:46
  • 5
'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

  • Gisteren 17:44
Verstappen in gesprek met de FIA: "Er zijn een aantal eenvoudige oplossingen"

Verstappen in gesprek met de FIA: "Er zijn een aantal eenvoudige oplossingen"

  • 1 uur geleden
  • 4
VIDEO | 'Nieuwe' Hamilton imponeert tijdens openingsrace: "Tussen de drie en vijf podiums" l GPFans Raceteam Video

VIDEO | 'Nieuwe' Hamilton imponeert tijdens openingsrace: "Tussen de drie en vijf podiums" l GPFans Raceteam

  • Gisteren 21:01
Herbert waarschuwt voor vertrek Verstappen: "Zij zijn de sterren, niet die verdomde auto's"

Herbert waarschuwt voor vertrek Verstappen: "Zij zijn de sterren, niet die verdomde auto's"

  • Gisteren 16:33
  • 7
Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'

Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'

  • Gisteren 15:04
  • 7

Net binnen

12:01
Hamilton bevestigt updates voor Ferrari in China: "Geweldig om te zien"
11:20
Brundle over nieuwe F1-auto's: "Parameters moeten ontegenzeggelijk aangepast worden"
10:44
Verstappen in gesprek met de FIA: "Er zijn een aantal eenvoudige oplossingen"
10:05
Alonso komt met pijnlijk lage lat voor F1-weekend China: "Dat zou een goed weekend zijn"
09:30
Verstappen over Red Bull-auto: "Er is zeker veel potentieel"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Gisteren 06:58 17
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

10 maart 2026 15:38 3
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
Ontdek het op Google Play
x