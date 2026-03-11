Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull, ziet de huidige achterstand op Mercedes niet als een verrassing. De Fransman stelt dat er tijdens de wintertests bewust zand in de ogen is gestrooid door de concurrentie en dat zijn team precies staat waar het verwachtte te staan.

Hoewel Mercedes tijdens de testdagen in Bahrein nog wees naar Red Bull als de te kloppen formatie, bleek de werkelijkheid in Australië anders. Max Verstappen kwam na een start vanaf de twintigste plek niet verder dan de zesde positie, terwijl teamgenoot Isack Hadjar na een sterke kwalificatie uitviel door technische problemen. Mekies benadrukt dat dit resultaat in lijn ligt met de eigen verwachtingen van het team. "We hadden voorspeld dat we als vierde team uit de pre-season test zouden komen", zo stelt de teambaas bij PlanetF1.

Artikel gaat verder onder video

Pikorde in Melbourne

Volgens Mekies was de snelheid van Hadjar, die zich als derde kwalificeerde, een positieve uitschieter, maar weerspiegelt de race de werkelijke verhoudingen van dit moment. "In de race moeten we waarschijnlijk zeggen dat we minstens op het tempo van McLaren zaten, maar zeker niet in staat waren om te vechten met Ferrari of Mercedes", legt hij uit. Het team is zich ervan bewust dat er een flink gat gedicht moet worden om weer vooraan mee te doen. "Het is iets waar we ons bewust van zijn. We hebben de ambitie en de plicht om het pad te effenen om die jongens te achterhalen. Het zal wat tijd kosten, maar nee, het was geen verrassing", aldus Mekies.

Spelletjes tijdens de wintertests

De beweringen van Mercedes dat Red Bull de benchmark zou zijn, worden door Mekies resoluut van de hand gewezen. Hij vermoedt dat de concurrentie bewust snelheid achterhield tijdens de voorbereiding op dit seizoen. "Wat betreft het gat naar Mercedes zeiden we na het testen al dat het erg moeilijk was om te evalueren, omdat we wisten dat er wat spelletjes werden gespeeld om het tempo te verbergen", aldus de Fransman. In Melbourne werd het verschil pijnlijk duidelijk. "Ik zou niet zeggen dat we verrast zijn door het gat dat we hier zien. Het is waarschijnlijk ook waar we dachten mee te maken te krijgen", vervolgt de teambaas. Mekies schat het verschil in Australië in op bijna een seconde per ronde, al vindt hij het nog te vroeg om daar conclusies voor het hele jaar aan te verbinden.