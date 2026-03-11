close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, Belgium, 2025

Red Bull niet verrast door Mercedes: "We wisten dat er spelletjes gespeeld werden"

Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, Belgium, 2025 — Foto: © IMAGO

Red Bull niet verrast door Mercedes: "We wisten dat er spelletjes gespeeld werden"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull, ziet de huidige achterstand op Mercedes niet als een verrassing. De Fransman stelt dat er tijdens de wintertests bewust zand in de ogen is gestrooid door de concurrentie en dat zijn team precies staat waar het verwachtte te staan.

Hoewel Mercedes tijdens de testdagen in Bahrein nog wees naar Red Bull als de te kloppen formatie, bleek de werkelijkheid in Australië anders. Max Verstappen kwam na een start vanaf de twintigste plek niet verder dan de zesde positie, terwijl teamgenoot Isack Hadjar na een sterke kwalificatie uitviel door technische problemen. Mekies benadrukt dat dit resultaat in lijn ligt met de eigen verwachtingen van het team. "We hadden voorspeld dat we als vierde team uit de pre-season test zouden komen", zo stelt de teambaas bij PlanetF1.

Pikorde in Melbourne

Volgens Mekies was de snelheid van Hadjar, die zich als derde kwalificeerde, een positieve uitschieter, maar weerspiegelt de race de werkelijke verhoudingen van dit moment. "In de race moeten we waarschijnlijk zeggen dat we minstens op het tempo van McLaren zaten, maar zeker niet in staat waren om te vechten met Ferrari of Mercedes", legt hij uit. Het team is zich ervan bewust dat er een flink gat gedicht moet worden om weer vooraan mee te doen. "Het is iets waar we ons bewust van zijn. We hebben de ambitie en de plicht om het pad te effenen om die jongens te achterhalen. Het zal wat tijd kosten, maar nee, het was geen verrassing", aldus Mekies.

Spelletjes tijdens de wintertests

De beweringen van Mercedes dat Red Bull de benchmark zou zijn, worden door Mekies resoluut van de hand gewezen. Hij vermoedt dat de concurrentie bewust snelheid achterhield tijdens de voorbereiding op dit seizoen. "Wat betreft het gat naar Mercedes zeiden we na het testen al dat het erg moeilijk was om te evalueren, omdat we wisten dat er wat spelletjes werden gespeeld om het tempo te verbergen", aldus de Fransman. In Melbourne werd het verschil pijnlijk duidelijk. "Ik zou niet zeggen dat we verrast zijn door het gat dat we hier zien. Het is waarschijnlijk ook waar we dachten mee te maken te krijgen", vervolgt de teambaas. Mekies schat het verschil in Australië in op bijna een seconde per ronde, al vindt hij het nog te vroeg om daar conclusies voor het hele jaar aan te verbinden.

Geloof jij dat teams bewust hun snelheid verbergen tijdens wintertests?

100 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Laurent Mekies

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen richt zich op GP China: 'We willen meer meedoen in de strijd'

Verstappen richt zich op GP China: 'We willen meer meedoen in de strijd'

  • 3 uur geleden
  • 3
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië

  • Vandaag 08:03
  • 6
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

  • Vandaag 06:58
  • 8
'Mercedes hield informatie achter', Red Bull last onderzoek in na probleem Verstappen | GPFans Recap Recap

'Mercedes hield informatie achter', Red Bull last onderzoek in na probleem Verstappen | GPFans Recap

  • Gisteren 21:46
Mekies geeft na Australië problemen toe bij Verstappen: "Hier zijn we door overvallen"

Mekies geeft na Australië problemen toe bij Verstappen: "Hier zijn we door overvallen"

  • Gisteren 18:59
  • 2
Verstappen wijst naar gemaakte belofte aan Mateschitz: 'Dat is ook mijn droom'

Verstappen wijst naar gemaakte belofte aan Mateschitz: 'Dat is ook mijn droom'

  • 9 maart 2026 20:24
  • 11

Net binnen

13:39
FIA past avondklok opnieuw aan in aanloop naar Grand Prix van China
13:07
Verschuur niet onder de indruk van nieuwe reglementen: "Daar word ik niet vrolijk van"
12:32
Topman Formule E: 'Formule 1 maakt fout, ze proberen te zijn zoals wij'
11:55
Het afwijkende tijdschema voor het Formule 1-sprintweekend in China
10:37
Verstappen richt zich op GP China: 'We willen meer meedoen in de strijd'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Vandaag 06:58 8
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

Gisteren 15:38 2
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
Ontdek het op Google Play
x