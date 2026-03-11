Max Verstappen kijkt met een positief gevoel terug op de openingsrace in Australië, maar richt zijn vizier nu volledig op de aanstaande Grand Prix van China. De Nederlander kende een bewogen weekend in Melbourne, waar hij na een crash in de kwalificatie vanaf de twintigste plaats aan een opmars moest beginnen. Nu ligt de focus op China.

"Het was goed om weer te racen en het was veelbelovend om te zien dat we een goede comeback maakten in de race", zo vertelt hij in zijn vooruitblik. Hoewel de inhaalrace in Melbourne indrukwekkend was, staat Red Bull Racing voor een flinke uitdaging. Het team kampt met technische hindernissen onder de nieuwe reglementen, waarbij vooral het energiemanagement en problemen met 'superclipping' de kop opsteken. Verstappen benadrukt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om deze kinderziektes van de RB22 te verhelpen. "Het team heeft geweldig werk verricht om te komen waar we nu zijn, maar er is nog veel te doen en we kunnen veel leren van die race", aldus de Limburger.

Artikel gaat verder onder video

Leerpunten uit Melbourne

De focus voor het komende weekend ligt op het oplossen van de specifieke problemen die in Australië naar voren kwamen. Naast de batterijproblemen was ook de bandenslijtage een factor die de snelheid van Verstappen beïnvloedde. Met het oog op de karakteristieken van het circuit in Shanghai is dit een cruciaal aandachtspunt voor de regerend wereldkampioen. "We werden met name beïnvloed door de bandenslijtage in Melbourne, wat ook een probleem kan zijn op dit circuit in Shanghai, en het energiemanagement is iets waar we ook naar kunnen kijken", legt hij uit.

Sprintformat

De uitdaging in China wordt dit jaar vergroot door de terugkeer van het sprintformat. Voor de coureurs betekent dit dat er slechts één vrije training op het programma staat voordat de competitieve sessies beginnen. Verstappen is zich ervan bewust dat een goede start essentieel is om de aansluiting bij de momenteel dominante Mercedessen niet te verliezen. "Het is natuurlijk een sprintweekend, dus we hebben minder tijd om aan de afstelling van de auto te werken, dus we moeten ervoor zorgen dat we meteen goed van start gaan", stelt de Nederlander.

Unieke lay-out

Het Shanghai International Circuit staat bekend om zijn uitdagende karakter, met onder meer de bekende 'slakkenhuisbochten' aan het begin van de ronde en het extreem lange rechte stuk. Verstappen, die in 2024 nog op dominante wijze wist te winnen in China maar in 2025 genoegen moest nemen met de vierde plaats, kijkt uit naar de lay-out van de baan. "Het circuit is vrij uniek, met een behoorlijk uitdagende lay-out met verschillende bochten, maar met genoeg mogelijkheden om in te halen", beschrijft hij de baan waar hij in 2017 al eens vanaf de zestiende plek naar het podium reed. "We blijven data verzamelen en werken aan het verbeteren van de auto. We leren nog steeds en we willen deze week meer meedoen in de strijd", besluit hij.

Gerelateerd