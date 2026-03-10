McLaren en Williams hebben Mercedes beschuldigd van het mogelijk achterhouden van informatie over de nieuwe 2026-power unit. Nu blijkt dat de klantenteams naar verluidt inderdaad niet up-to-date zijn gehouden door de Duitse grootmacht. Lando Norris is hier kort op ingegaan, maar benadrukt dat het niet de enige reden is van de grote achterstand van de formatie uit Woking.

De motoren van dit jaar hebben een fifityfifty-verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de elektromotor. Het is ongelooflijk ingewikkeld en dus waren de testdagen en het maken van kilometers ontzettend belangrijk. Volgens het doorgaans betrouwbare The Athletic gebruikte Mercedes de laatste specificatie van de 2026-krachtbron tijdens de laatste wintertest, terwijl diens klantenteams deze pas tijdens de seizoensopener in Melbourne kregen afgelopen weekend. Teambazen Andrea Stella en James Vowles hebben dan ook hun onvrede daarover geuit. Norris werd vijfde tijdens de Grand Prix van Australië op grote achterstand van Mercedes en Ferrari. Waar het feit dat McLaren niet kon testen met de nieuwste specificatie van de Mercedes-power unit niet heeft geholpen, zijn er nog meer problemen bij de constructeurskampioen van de afgelopen twee seizoenen, zo laat Norris weten.

Ferrari beter dan Mercedes

"Het is niet iets wat van de ene op de andere dag gaat gebeuren of zelfs in één of twee weken", begon hij tegenover Sky Sports F1, gevraagd naar wanneer we verbeteringen kunnen verwachten. "Het gat was vijftig [seconden], bijna een seconde per ronde dus. Ik denk dat het uiteindelijk gaat om vijf à zes tienden per ronde", zo denkt de Brit over de pure pace. "Een deel daarvan ligt aan het feit dat we de power unit nog moeten begrijpen. Een ander deel is dat het er ook aan ligt dat we gewoon een betere auto nodig hebben. Ik denk dat Ferrari, wat eigenlijk vrij duidelijk te zien was, over de beste auto geschikt. Hun snelheid door de bochten is ongelooflijk."

Een heleboel werk aan de winkel

"We hebben op dat moment nul kans om dat te matchen. We moeten heel hard aan de slag om dingen te begrijpen en zo veel mogelijk van deze fase van het seizoen te begrijpen", vervolgde Norris. "Hoe meer we leren, hoe meer we begrijpen, hoe beter we aan het einde van het seizoen zijn."

Terwijl Mercedes door het mogelijk achterhouden van informatie een voorsprong heeft op McLaren, en terwijl Ferrari dat heeft vanwege hun snelheid door de bochten, lijkt ook de Red Bull competitiever dan de papajabolide. "Max [Verstappen] begon als laatste en hij versloeg ons bijna. We staan duidelijk totaal niet waar we horen te staan." De regerend wereldkampioen denkt dat het niet alleen ligt aan het relatief weinig begrijpen van de Mercedes-krachtbron, maar "waarschijnlijk nog meer vanuit het perspectief van onze auto zelf".

