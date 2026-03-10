close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Norris and Mercedes

Norris geeft deels Mercedes de schuld van enorme achterstand McLaren: "Nul kans"

Norris and Mercedes — Foto: © IMAGO x GPFANS

Norris geeft deels Mercedes de schuld van enorme achterstand McLaren: "Nul kans"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

McLaren en Williams hebben Mercedes beschuldigd van het mogelijk achterhouden van informatie over de nieuwe 2026-power unit. Nu blijkt dat de klantenteams naar verluidt inderdaad niet up-to-date zijn gehouden door de Duitse grootmacht. Lando Norris is hier kort op ingegaan, maar benadrukt dat het niet de enige reden is van de grote achterstand van de formatie uit Woking.

De motoren van dit jaar hebben een fifityfifty-verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de elektromotor. Het is ongelooflijk ingewikkeld en dus waren de testdagen en het maken van kilometers ontzettend belangrijk. Volgens het doorgaans betrouwbare The Athletic gebruikte Mercedes de laatste specificatie van de 2026-krachtbron tijdens de laatste wintertest, terwijl diens klantenteams deze pas tijdens de seizoensopener in Melbourne kregen afgelopen weekend. Teambazen Andrea Stella en James Vowles hebben dan ook hun onvrede daarover geuit. Norris werd vijfde tijdens de Grand Prix van Australië op grote achterstand van Mercedes en Ferrari. Waar het feit dat McLaren niet kon testen met de nieuwste specificatie van de Mercedes-power unit niet heeft geholpen, zijn er nog meer problemen bij de constructeurskampioen van de afgelopen twee seizoenen, zo laat Norris weten.

Ferrari beter dan Mercedes

"Het is niet iets wat van de ene op de andere dag gaat gebeuren of zelfs in één of twee weken", begon hij tegenover Sky Sports F1, gevraagd naar wanneer we verbeteringen kunnen verwachten. "Het gat was vijftig [seconden], bijna een seconde per ronde dus. Ik denk dat het uiteindelijk gaat om vijf à zes tienden per ronde", zo denkt de Brit over de pure pace. "Een deel daarvan ligt aan het feit dat we de power unit nog moeten begrijpen. Een ander deel is dat het er ook aan ligt dat we gewoon een betere auto nodig hebben. Ik denk dat Ferrari, wat eigenlijk vrij duidelijk te zien was, over de beste auto geschikt. Hun snelheid door de bochten is ongelooflijk."

Related image
Related image

Een heleboel werk aan de winkel

"We hebben op dat moment nul kans om dat te matchen. We moeten heel hard aan de slag om dingen te begrijpen en zo veel mogelijk van deze fase van het seizoen te begrijpen", vervolgde Norris. "Hoe meer we leren, hoe meer we begrijpen, hoe beter we aan het einde van het seizoen zijn."

Terwijl Mercedes door het mogelijk achterhouden van informatie een voorsprong heeft op McLaren, en terwijl Ferrari dat heeft vanwege hun snelheid door de bochten, lijkt ook de Red Bull competitiever dan de papajabolide. "Max [Verstappen] begon als laatste en hij versloeg ons bijna. We staan duidelijk totaal niet waar we horen te staan." De regerend wereldkampioen denkt dat het niet alleen ligt aan het relatief weinig begrijpen van de Mercedes-krachtbron, maar "waarschijnlijk nog meer vanuit het perspectief van onze auto zelf".

Gerelateerd

Mercedes McLaren Lando Norris Grand Prix van Australië Motorreglement 2026

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Mercedes verbergt ware snelheid om rivalen ADUO-tijd te ontnemen'

'Mercedes verbergt ware snelheid om rivalen ADUO-tijd te ontnemen'

  • Vandaag 08:44
  • 5
Norris houdt Verstappen achter zich in Australië: 'Maar dat hij ons vanaf P20 bijna versloeg...'

Norris houdt Verstappen achter zich in Australië: 'Maar dat hij ons vanaf P20 bijna versloeg...'

  • 8 maart 2026 07:53
  • 7
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"

Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"

  • 8 maart 2026 12:15
  • 24
Grote onvrede in mediapen: F1-coureurs bang voor "vreselijke ongelukken" door FIA-regels

Grote onvrede in mediapen: F1-coureurs bang voor "vreselijke ongelukken" door FIA-regels

  • 8 maart 2026 09:47
  • 15
Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

  • 8 maart 2026 08:39
  • 10
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

  • 7 maart 2026 12:14
  • 8

Net binnen

19:44
Nieuwe grootmacht in F1? 'Miljardenbedrijf dat Tesla versloeg onderzoekt intrede'
19:41
Offgrid
Kim Kardashian bezoekt Hamilton mogelijk in F1-paddock, maar de reden is ook financieel
18:59
Mekies geeft na Australië problemen toe bij Verstappen: "Hier zijn we door overvallen"
17:03
FIA en teams besloten unaniem om power units niet aan te passen tot China
16:14
Video
VIDEO | Kritiek op F1 terecht? ‘Data onthult succesvolle seizoensstart’| GPFans Special
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

Vandaag 15:38
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

Gisteren 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Gisteren 10:59 9
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

8 maart 2026 12:25
Ontdek het op Google Play
x