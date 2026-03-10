close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Wolff looking at Vowles with pride as Vowles looks away, both sat next to each other on the FIA press conference sofa

'Mercedes verbergt ware snelheid om rivalen ADUO-tijd te ontnemen'

Wolff looking at Vowles with pride as Vowles looks away, both sat next to each other on the FIA press conference sofa — Foto: © IMAGO
4 reacties

'Mercedes verbergt ware snelheid om rivalen ADUO-tijd te ontnemen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het team van Mercedes heeft in Australië niet de volle potentie van de power unit benut, zo stelt het Spaanse Marca. De Zilverpijlen zouden dat bewust hebben gedaan om op die manier te voorkomen dat hun rivalen extra ontwikkelingstijd van de FIA krijgen.

De FIA heeft het zogeheten 'Additional Development and Upgrade Opportunities' in het leven geroepen in 2026. Dit systeem is bedoeld om motorfabrikanten te helpen die een te grote achterstand hebben op de snelste power unit. Daarbij geldt wel dat het verschil tussen de langzaamste en snelste krachtbron meer dan twee procent moet bedragen. Pas dan krijgt het desbetreffende merk extra ontwikkelingstijd.

'Mercedes verbergt ware snelheid'

Het Spaanse medium meldt echter dat Mercedes probeert te voorkomen dat zijn rivalen extra tijd zouden krijgen en daarom het achterste van hun tong nog niet heeft laten zien in Australië. Wel was het overduidelijk dat de Duitse power unit met kop en schouders boven het veld uitstak. “En dat is precies wat Mercedes gaat proberen: voorkomen dat hun rivalen, met uitzondering van Aston Martin en Honda, die in een andere klasse spelen, motorupgrades doorvoeren en zo nipt winnen, liefst met een minimale marge van minder dan twee procent,” zo wijst het medium op een bewuste tactiek.

Gerelateerd

Mercedes McLaren Toto Wolff Grand Prix van Australië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels

'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels

  • Gisteren 15:55
  • 13
Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

  • 8 maart 2026 08:39
  • 10
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

  • 7 maart 2026 12:14
  • 8
Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"

Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"

  • 7 maart 2026 08:09
  • 6
Klantenteams Mercedes balen van gebrekkige informatie: "Dit de eerste keer"

Klantenteams Mercedes balen van gebrekkige informatie: "Dit de eerste keer"

  • 2 uur geleden
  • 2
Verstappen bevestigt deelname aan 24-uursrace, 'F1 lijkt te buigen voor kritiek' | GPFans Recap Recap

Verstappen bevestigt deelname aan 24-uursrace, 'F1 lijkt te buigen voor kritiek' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44

Net binnen

10:59
Voormalig Red Bull-monteur voorspelt: 'Hadjar gaat daarin sneller zijn dan Verstappen'
09:53
Jos Verstappen reageert bij GPFans op oproep om huidige motoren af te schaffen
08:02
Klantenteams Mercedes balen van gebrekkige informatie: "Dit de eerste keer"
06:57
Doornbos ziet ook positieve kant nieuwe F1-auto's: "Dat is juist het mooie eraan"
9-3
Recap
Verstappen bevestigt deelname aan 24-uursrace, 'F1 lijkt te buigen voor kritiek' | GPFans Recap
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

Gisteren 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Gisteren 10:59 9
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

8 maart 2026 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

8 maart 2026 06:26 6
Ontdek het op Google Play
x