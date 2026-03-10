Het team van Mercedes heeft in Australië niet de volle potentie van de power unit benut, zo stelt het Spaanse Marca. De Zilverpijlen zouden dat bewust hebben gedaan om op die manier te voorkomen dat hun rivalen extra ontwikkelingstijd van de FIA krijgen.

De FIA heeft het zogeheten 'Additional Development and Upgrade Opportunities' in het leven geroepen in 2026. Dit systeem is bedoeld om motorfabrikanten te helpen die een te grote achterstand hebben op de snelste power unit. Daarbij geldt wel dat het verschil tussen de langzaamste en snelste krachtbron meer dan twee procent moet bedragen. Pas dan krijgt het desbetreffende merk extra ontwikkelingstijd.

Artikel gaat verder onder video

'Mercedes verbergt ware snelheid'

Het Spaanse medium meldt echter dat Mercedes probeert te voorkomen dat zijn rivalen extra tijd zouden krijgen en daarom het achterste van hun tong nog niet heeft laten zien in Australië. Wel was het overduidelijk dat de Duitse power unit met kop en schouders boven het veld uitstak. “En dat is precies wat Mercedes gaat proberen: voorkomen dat hun rivalen, met uitzondering van Aston Martin en Honda, die in een andere klasse spelen, motorupgrades doorvoeren en zo nipt winnen, liefst met een minimale marge van minder dan twee procent,” zo wijst het medium op een bewuste tactiek.

Gerelateerd