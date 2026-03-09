Onder de rook van Melbourne stond Arvid Lindblad zondag aan de start van - zo zal hij hopen - mogelijk een glansrijke carrière in de Formule 1. Het pas achttienjarige talent maakte zijn debuut en deed dat verre van onverdienstelijk. In GPFans Raceteam is men dan ook erg enthousiast over zijn eerste race in de koningsklasse.

De autosportwereld keek afgelopen weekend met extra spanning naar de Grand Prix van Australië, waar Lindblad zijn debuut maakte in de Formule 1. De jonge coureur, die al jaren wordt gezien als een van de grootste talenten uit het juniorprogramma van Red Bull, kreeg in Melbourne voor het eerst de kans om zich op het hoogste niveau van de autosport te bewijzen. Dat deed hij met verve. Het hele weekend was hij al snel en uiteindelijk wist hij zijn debuut op te luisteren met punten: een briljante achtste plek na onder meer een stevig gevecht met Max Verstappen. "Die [gevechten] waren heel cool. Er was een moment in de race waarop ik Norris achter me had en hij worstelde om me in te halen. Ik dacht: 'O, mijn god. Kan ik vijfde of zesde finishen?' Uiteindelijk kwamen we een beetje in de knoei met de pace en zakten we wat terug, maar we hebben een goede race verreden en ik ben heel blij", zo zei hij onder meer.

Maling aan Verstappen

Algemeen Formule 1-expert en GPFans-redacteur Brian van Hinthum behandelt de prestatie van de jonge Racing Bulls-rijder: "Wát een debuut, zeg. Ik heb echt enorm van hem genoten. De enige rookie in het veld, ga er maar aan staan. Fantastische start en daarna heeft hij gewoon schijt aan Verstappen. Dat vond ik nog het allerleukste om te zien. In die pitstraat, Verstappen meteen op de radio met 'brake check', dat viel allemaal wel mee volgens mij." Presentator Sebastiaan Kissing legt de link met de eind vorig jaar vertrokken Helmut Marko: "Misschien heeft het ook wel te maken met Marko die niet meer in de pitstraat staat om te zeggen dat hij Max met rust moet laten. Dat was vroeger altijd een soort van ding, dat ze hem altijd er voorbij moesten laten. Je hebt nu het gevoel dat het veel meer vrij racen is."

Spelen met blokken

Van Hinthum vindt dat mooi om te zien: "Dat kan ik alleen maar toejuichen. Natuurlijk hebben ze de banden met Red Bull en natuurlijk weet Lindblad ook dat hij Verstappen niet elke week eraf moet rijden. Dan wordt het heel moeilijk om dat stoeltje naast hem of dat stoeltje van Max te krijgen. Maar als je dan in je eerste race toch even een viervoudig wereldkampioen het moeilijk kan maken, die toch binnen jouwzelfde groep zit, dat vind ik wel vet. Dat wil wel zeggen dat hij niet bang is. Zijn snelheid was wel gewoon goed. Dat is één van de grote pluspunten van deze race." Ook de manier van praten maakt indruk bij Kissing: "Een verademing om allemaal te horen wat hij doet en zegt. Heel nuchter. Ik ga gewoon lekker racen. Dat heeft hij laten zien. Hij heeft er naartoe gewerkt en laat dan zien wat hij kan." Van Hinthum reageert: "Dat ventje is achttien uit mijn hoofd. Denk eens even terug wat je zelf toen deed", waarop Kissing lachend antwoord: "Ik speelde met blokken toen ik achttien was!" Van Hinthum besluit: "Ik respecteer het enorm en kijk heel erg uit naar wat hij allemaal kan laten zien dit jaar."

