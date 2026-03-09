De nieuwe Formule 1-reglementen zijn zondag voor het eerst in volle glorie tentoongesteld en onder aanvoering van Max Verstappen is de tendens over het algemeen vrij negatief. In GPFans Raceteam wordt er opgeroepen om eens even een paar races af te wachten, de nieuwe wagens dit jaar een kans te geven en te stoppen met de negativiteit.

Zondag was het eindelijk zover en mochten we de nieuwe Formule 1-wagens eindelijk in volle glorie aan het werk zien op het circuit van Melbourne. Verstappen heeft zich de afgelopen weken al behoorlijk vocaal uitgelaten over zijn afkeer tegen de nieuwe bolides. Met name de elektrische oplaadsystemen kunnen bij de Nederlander én bij een hoop fans op weinig positieve geluiden rekenen. Zo zou dit niks met racen te maken hebben en wordt er kunstmatig ingehaald.

Polarisatie

Presentator Sebastiaan Kissing stipt in GPFans Raceteam de polarisatie onder de fans én coureurs aan: "Er zijn twee kampen en de polarisatie is behoorlijk aanwezig. De ene vindt het echt niks, met lift en coast en de batterijen opladen. Alleen maar rammen, Formule 1 is geen Formule E. De ander denkt: gaat eigenlijk wel goed. Ik denk ook dat het de eerste race is. We moeten het écht even de tijd gaan geven. Het is ook niet eerlijk om er nu al een conclusie aan te hangen. Ik denk dat op een gegeven moment bijvoorbeeld over vijf races er misschien wel anders over gedacht wordt. Ik hoop dat Verstappen dan ook wat is bijgedraaid, maar ik zie hem ook wel stellig blijven dat hij het helemaal kut vindt."

Afwachten hoe het loopt

Algemeen Formule 1-expert en GPFans-redacteur Brian van Hinthum haakt daar op in: "Verstappen is natuurlijk wel aardig koppig. Dat heeft hij ook wel van Jos overkregen, denk ik. Hoe Verstappen daarover gaat denken, daar durf ik niks over te zeggen. Als hij aan het einde het nog niks vindt, kan hij ook wel rigoureuze maatregelen nemen. Daar zijn we allemaal wel een beetje bang voor. Wat jij zegt, we moeten niet nu al té kritisch zijn. We zijn één race onderweg", zo stelt Van Hinthum. Daarbij merkt hij aan dat ook hij nog niet heel warm loopt: "Ik ben ook nog niet helemaal kapot van deze manier van racen. Het voelt inderdaad heel kunstmatig. Maar we moeten even afwachten en kijken hoe het loopt. Over tien races kan het goed zo zijn dat je niet meer beter weet. Net als met DRS. Daar was ook veel kritiek op en aan het einde van het tijdperk hoorde het bij het meubilair van de Formule 1."

Klaar met het negatieve

Kissing kan de gedachtegang van zijn tafelgenoot wel waarderen: "Ik vind het een positieve houding die je neemt. Dat vind ik goed. Verstappen is heel negatief over alles. Dat sluipt ook door naar de rest van de mensen. Je ziet ook onder video's en artikelen van ons dat mensen heel negatief zijn. Dat vind ik gewoon heel jammer. Probeer het ook van een andere manier te bekijken", zo spoort hij fans van de sport aan. "Oh wee als je zegt dat je ervan hebt genoten. Olav Mol werd ook afgemaakt. Hij heeft er gewoon van genoten. Daar ben ik gewoon klaar mee, dat hele negatieve gebeuren. Geef het gewoon even een kans. Ik snap als je misschien als zestig jaar Formule kijkt, dat je het niet wil. Je moet ook meegaan met de tijd. Het hele negatieve gebeuren, daar ben ik wel een beetje klaar mee."

Geef het een kans

Van Hinthum sluit zich daarbij aan en stelt voor om de hele zaak over enkele maanden pas weer een keer kritisch onder de loep te nemen: "Ik ben er ook nog echt niet kapot van, maar alles went. Laten we het nog een keer bespreken over vijf tot tien races, dan kan het goed al anders zijn. Laten we inderdaad de mensen oproepen om het een kans te geven. We zijn pas één race onderweg. Nu al harde conclusies trekken, alleen omdat Verstappen het zegt, is misschien wat te makkelijk."

