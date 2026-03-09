'Formule 1 censureert actief op eigen pagina en verwijdert duizenden kritische reacties'
De nieuwe reglementen zijn dit seizoen geïntroduceerd in de Formule 1 doen een hoop stof opwaaien onder zowel coureurs als fans en het afgelopen weekend klommen duizenden supporters in de pen op social media om hun beklag te doen. Daar leek de koningsklasse echter weinig trek in te hebben.
De overwinning in Melbourne ging naar George Russell. De Brit bekroonde een dominant weekend voor Mercedes met een zege vanaf poleposition. Het team uit Brackley kende een droomstart van het nieuwe tijdperk door met debutant Kimi Antonelli ook de tweede plaats op te eisen. Max Verstappen kende een aanzienlijk lastiger weekend. Na een zware crash tijdens de eerste fase van de kwalificatie op zaterdag, moest de viervoudig wereldkampioen de race vanaf de twintigste plaats aanvangen. In een knappe inhaalrace knokte hij zich gedurende de middag terug naar de zesde positie, waarbij hij in de slotfase een intens duel uitvocht met Lando Norris. De race werd gekenmerkt door een ferm aantal van 120 inhaalacties, een direct gevolg van de nieuwe technische reglementen die dit jaar zijn ingevoerd.
Censuur van de Formule 1
Toch is er veel kritiek - ondanks alle actie op de baan - op de nieuwe reglementen in de koningsklasse. Met name Verstappen is behoorlijk vocaal over zijn mening van de wagens en inmiddels hebben behoorlijk wat coureurs zich daarbij aangesloten. Ook lang niet alle fans zijn te spreken over de nieuwe manier van racen en zij vonden dan ook het officiële Formule 1-kanaal om daar hun beklag te doen over de huidige gang van zaken. De koningsklasse zelf blijkt daar echter weinig zin in te hebben. Uit achterhaalde data valt namelijk te zien dat men op het eigen account duizenden kritische reacties verwijderd heeft. Een slechte beurt voor de Formule 1 die zo kritieken censureert.
