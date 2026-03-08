Russell wint Grand Prix van Australië, Verstappen moet zich inhouden na Norris-vraag | GPFans Recap

De derde dag van het seizoen zit erop met de Grand Prix van Australië - gewonnen door George Russell - en dus is de kop eraf. Vanzelfsprekend viel er genoeg na te bespreken en dus praten we je bij in deze GPFans Recap.

De Grand Prix van Australië was zondag de eerste race van het seizoen en tevens de eerste race van het gloednieuwe tijdperk in de Formule 1. Het werd een interessante vertoning, waarbij er met name in het begin van de race een hoop gebeurde. Uiteindelijk wist George Russell de zege over de streep te trekken, terwijl Max Verstappen met een puike inhaalrace naar P6 wist te rijden. Daarna viel er genoeg na te bespreken met verschillende interessante uitspraken.

Artikel gaat verder onder video

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

George Russell heeft de Grand Prix van Australië gewonnen, nadat hij in de beginfase de leiding even af moest staan aan Charles Leclerc. Ferrari koos echter voor een twijfelachtige strategie, waardoor Mercedes alsnog een één-twee veilig wist te stellen op Albert Park. Max Verstappen reed op zijn beurt een geweldige inhaalrace en ging van plek 20 naar plek zes. Lees hier de hele samenvatting van de Grand Prix van Australië.

Verstappen eerlijk over veelbewogen race: 'Veel Mario Kart-achtige dingen gezien'

Max Verstappen wist als zesde over de streep te komen tijdens de Grand Prix van Australië. De Nederlander moest veel plaatsen goedmaken vanaf P20 en wist bovendien de snelste ronde van de race neer te zetten. Hoewel dat anno 2026 geen extra punt meer oplevert, is het toch een fijne bevestiging voor het Oostenrijkse team. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn reactie.

Related image

Norris houdt Verstappen achter zich in Australië: 'Maar dat hij ons vanaf P20 bijna versloeg...'

Lando Norris kwam als vijfde aan de finish in de F1 Grand Prix van Australië. De Mercedessen en Ferrari's hadden een enorme voorsprong, en de McLaren-coureur was vooral bezig met Max Verstappen in zijn spiegels. Hij vindt het opvallend hoe zijn kampioenschapsrivaal van vorig jaar van P20 naar P6 heeft kunnen rijden. Lees hier het hele artikel over Lando Norris zijn reactie.

Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

Max Verstappen (28) heeft tijdens de Grand Prix van Australië voor het eerst kunnen ervaren wat de effecten zijn van de nieuwe reglementen in een volledige race. Of hij zijn uiterst kritische mening heeft bijgesteld nadat hij van P20 naar P6 wist op te klimmen? Nou, niet bepaald. Dit bleek wel uit een vraag die hij kreeg over het racen met en tegen Lando Norris. Lees hier het hele artikel over het interview van Max Verstappen.

Related image

F1-baas wil dat Verstappen stopt met kritiek: "Het is negatief"

Stefano Domenicali (60), de hoge baas van de Formule 1, hekelt de uitspraken die Max Verstappen en Lewis Hamilton constant doen over het reglement van 2026. De Italiaan noemt het "negatief" en zegt dat iedereen op de achtergrond hard werkt om een mooie sport neer te zetten. Lees hier het hele artikel over de woorden van Stefano Domenicali.

Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"

Voor het eerst in zijn carrière staat George Russell bovenaan in de puntenstand van de Formule 1. Hij verdiende de overwinning in de F1 Grand Prix van Australië. De Mercedes-coureur zal de vlucht naar huis delen met Lewis Hamilton en hij stak even flink de draak met zijn voormalige ploegmaat. Het levert een hilarisch interview op waarin blijkt dat de Brit weinig zin heeft in zijn landgenoot. Lees hier het hele artikel over George Russell die vliegt met Lewis Hamilton.

Related image

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd