Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
Voor het eerst in zijn carrière staat George Russell bovenaan in de puntenstand van de Formule 1. Hij verdiende de overwinning in de F1 Grand Prix van Australië. De Mercedes-coureur zal de vlucht naar huis delen met Lewis Hamilton en hij stak even flink de draak met zijn voormalige ploegmaat.
Tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein waren Mercedes, Ferrari, Red Bull en McLaren afwisselend het snelst, maar tijdens de kwalificatie in Melbourne waren de 'sandbags' van de Zilverpijlen ineens verdwenen. Russell pakte de pole position voor teamgenoot Kimi Antonelli. Ze waren acht tienden sneller dan Isack Hadjar en Charles Leclerc, en bijna een seconde sneller dan de McLarens en Hamilton. Op de zondag konden de Ferrari's in de beginfase nog het gevecht aan met Russell, maar uiteindelijk zouden hij en Antonelli een oppermachtig één-tweeresultaat binnenslepen voor de Duitse formatie.
Hamilton wil antwoord van de FIA
Hamilton stond na de kwalificatie met een mond vol tanden, toen hij de daadwerkelijke pace van de Mercedes zag. "Wat duidelijk is, is dat ze de kracht van de motor tijdens de vrije trainingen niet hebben getoond vanwege al het gekibbel over de compressieverhouding", zei de zevenvoudig wereldkampioen bij Sky Sports F1. Er was gedurende de winter natuurlijk een heleboel rumoer rondom een mogelijk 'trucje' van Mercedes om meer pk's uit de verbrandingsmotor te halen. "Ik probeer te begrijpen waarom het verschil twee tienden of meer per sector is, puur op vermogen. Als het dat 'compressieding' is, wil ik begrijpen waarom de FIA niets heeft gedaan, en ik wil begrijpen wat er wordt gedaan om het te corrigeren."
Russell lacht na opmerkingen van Hamilton
Deze uitspraken zijn ook Russell opgevallen en hij haakte er na de race op in. "Ik vlieg terug naar huis met Lewis", begon de kampioenschapsleider lachend tegenover Viaplay. "Ik zal vast te horen krijgen: 'Jouw motor is zo goed, jouw compressieverhouding is illegaal, dit, dat, zus, zo...' Ik denk dat ik maar gewoon ga proberen te slapen. Ik zal eerst tegen hem zeggen: 'Hou je bek en concentreer je op je eigen materiaal.'"
