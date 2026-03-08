close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Bahrain, 2026

Doornbos over Verstappen en Mercedes: "Zal hij er spijt van hebben? Nee"

Max Verstappen, Red Bull, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Doornbos over Verstappen en Mercedes: "Zal hij er spijt van hebben? Nee"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Na de dominante 1-2 van Mercedes tijdens de Grand Prix van Australië rijst de vraag of Max Verstappen de juiste keuze heeft gemaakt door bij Red Bull Racing te blijven. De Zilverpijlen lijken met het nieuwe reglement dit seizoen de toon te zetten, terwijl Verstappen na een moeizaam weekend genoegen moest nemen met de zesde plaats. Robert Doornbos behandelt of Max Verstappen spijt heeft van zijn keuzes.

Mercedes toonde in Melbourne een indrukwekkende vorm. George Russell schreef de overwinning op zijn naam, op de voet gevolgd door zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Voor Verstappen verliep het weekend aanzienlijk minder soepel; na een crash in de eerste kwalificatiesessie moest hij de race vanaf de twintigste positie aanvangen. Hoewel hij zich knap terugvocht naar de zesde plek, was het gat naar de kop van het veld aanzienlijk.

Spijt van de keuze?

Bij het Race Café van Ziggo Sport werd de situatie van de viervoudig wereldkampioen uitgebreid besproken.: Doornbos, die vorig jaar nog overtuigd was van een vertrek van de Limburger na de onrust rondom het Horner-debacle, deelt zijn visie op de situatie. Hoewel Verstappen zijn contract tot en met 2028 momenteel respecteert, wordt een toekomstige overstap niet uitgesloten. "Zal hij er spijt van hebben? Nee, maar misschien naar de toekomst kijkend wel van: 'Misschien moet ik toch wel ergens anders naartoe'", aldus de analist.

De kracht van de Mercedes-motor

De huidige vorm van Mercedes roept herinneringen op aan eerdere succesvolle periodes van de Duitse renstal. Doornbos wijst op de historische kracht van het team uit Brackley bij grote reglementswijzigingen. "Bij de introductie van de hybride motoren in 2014 was Mercedes mega dominant. Je kan er wel van uitgaan dat ze nu ook wel weten hoe ze een motor moeten bouwen", stelt de analist. Dit jaar lijkt Mercedes opnieuw een voorsprong te hebben gevonden door een slimme interpretatie van de regels, waarbij de krachtbron aanzienlijk sneller wordt geschat dan die van de concurrentie. Desondanks is er bewondering voor de prestaties van het team uit Milton Keynes tegenover de grote autofabrikanten. "Laten we niet vergeten: ze maken energiedrankjes, maar doen gewoon mee met de grote fabrikanten. Het ligt niet alleen aan de motor natuurlijk", klinkt het.

Denk jij dat Max Verstappen dit seizoen nog races gaat winnen?

94 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Robert Doornbos

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen over onvrede over regels: "We willen dat het Formule 1 is"

Verstappen over onvrede over regels: "We willen dat het Formule 1 is"

  • Vandaag 15:00
  • 8
Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'

Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'

  • Vandaag 10:26
  • 8
Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

  • Vandaag 08:39
  • 7
Norris houdt Verstappen achter zich in Australië: 'Maar dat hij ons vanaf P20 bijna versloeg...'

Norris houdt Verstappen achter zich in Australië: 'Maar dat hij ons vanaf P20 bijna versloeg...'

  • Vandaag 07:53
  • 5
Mekies over Verstappen zijn motivatie: "Max geeft om de sport"

Mekies over Verstappen zijn motivatie: "Max geeft om de sport"

  • Vandaag 13:45
  • 1
Verstappen onthult probleem aan auto tijdens Grand Prix: 'Geen vermogen'

Verstappen onthult probleem aan auto tijdens Grand Prix: 'Geen vermogen'

  • Vandaag 13:07

Net binnen

19:36
Russell reageert op kritiek Norris: "Als hij won, zou hij dat niet zeggen"
19:00
Colapinto voorkomt megaklapper met Lawson met magistrale reflex
17:37
Live
Russell viert eerste overwinning van het seizoen op Instagram: "Yes!!" | F1 Shorts
17:00
Leclerc over 'gemiste pitstop' in Australië: "Geen spijt van"
16:22
Nieuwe Ziggo Sport-presentatrice maakt tongen los: "Waarom is dit een goede kandidaat?"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Vandaag 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Vandaag 06:26 6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
Ontdek het op Google Play
x