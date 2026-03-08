Na de dominante 1-2 van Mercedes tijdens de Grand Prix van Australië rijst de vraag of Max Verstappen de juiste keuze heeft gemaakt door bij Red Bull Racing te blijven. De Zilverpijlen lijken met het nieuwe reglement dit seizoen de toon te zetten, terwijl Verstappen na een moeizaam weekend genoegen moest nemen met de zesde plaats. Robert Doornbos behandelt of Max Verstappen spijt heeft van zijn keuzes.

Mercedes toonde in Melbourne een indrukwekkende vorm. George Russell schreef de overwinning op zijn naam, op de voet gevolgd door zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Voor Verstappen verliep het weekend aanzienlijk minder soepel; na een crash in de eerste kwalificatiesessie moest hij de race vanaf de twintigste positie aanvangen. Hoewel hij zich knap terugvocht naar de zesde plek, was het gat naar de kop van het veld aanzienlijk.

Spijt van de keuze?

Bij het Race Café van Ziggo Sport werd de situatie van de viervoudig wereldkampioen uitgebreid besproken.: Doornbos, die vorig jaar nog overtuigd was van een vertrek van de Limburger na de onrust rondom het Horner-debacle, deelt zijn visie op de situatie. Hoewel Verstappen zijn contract tot en met 2028 momenteel respecteert, wordt een toekomstige overstap niet uitgesloten. "Zal hij er spijt van hebben? Nee, maar misschien naar de toekomst kijkend wel van: 'Misschien moet ik toch wel ergens anders naartoe'", aldus de analist.

De kracht van de Mercedes-motor

De huidige vorm van Mercedes roept herinneringen op aan eerdere succesvolle periodes van de Duitse renstal. Doornbos wijst op de historische kracht van het team uit Brackley bij grote reglementswijzigingen. "Bij de introductie van de hybride motoren in 2014 was Mercedes mega dominant. Je kan er wel van uitgaan dat ze nu ook wel weten hoe ze een motor moeten bouwen", stelt de analist. Dit jaar lijkt Mercedes opnieuw een voorsprong te hebben gevonden door een slimme interpretatie van de regels, waarbij de krachtbron aanzienlijk sneller wordt geschat dan die van de concurrentie. Desondanks is er bewondering voor de prestaties van het team uit Milton Keynes tegenover de grote autofabrikanten. "Laten we niet vergeten: ze maken energiedrankjes, maar doen gewoon mee met de grote fabrikanten. Het ligt niet alleen aan de motor natuurlijk", klinkt het.