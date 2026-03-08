close global

Lewis Hamilton, Ferrari, Imola, 2025

Hamilton reageert op kritiek nieuwe F1-auto's: "Zij zitten verder naar achteren"

Lewis Hamilton, Ferrari, Imola, 2025 — Foto: © IMAGO
Hamilton reageert op kritiek nieuwe F1-auto's: "Zij zitten verder naar achteren"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Terwijl verschillende coureurs na de Grand Prix van Australië hun ongezouten mening gaven over de nieuwe generatie Formule 1-auto's, laat Lewis Hamilton een heel ander geluid horen. De zevenvoudig wereldkampioen, die eerder kritisch was, is nu juist razend enthousiast over de nieuwe reglementen.

Hamilton kende een sterke zondag op het Albert Park Circuit. Nadat hij als zevende aan de wedstrijd begon, wist hij zich gedurende de race op te werken naar de vierde plaats, waarbij hij op een zeker moment zelfs op de derde positie reed. "Ik vond de race echt leuk om te rijden. Ik vond de auto echt leuk om te rijden. Ik keek naar de auto's voor me en er waren een paar goede gevechten heen en weer. Tot nu toe gaat het goed", zo vertelt Hamilton bij Crash na afloop van de seizoensopener.

Contrast met de concurrentie

De positieve woorden van Hamilton staan in schril contrast met de geluiden van onder meer Max Verstappen en Lando Norris, die zich dit weekend kritisch uitlieten over de nieuwe bolides. Waar zij klaagden over de hanteerbaarheid en de focus op energiemanagement, ziet Hamilton dat anders. "Ik weet het niet, dat zul je aan hen moeten vragen. Ik vond het geweldig", aldus de Brit over de negatieve geluiden in de paddock. Hij plaatst daarbij wel een kanttekening bij de positie van zijn collega's op de grid. "Maar nogmaals, zij zitten allemaal verder naar achteren, met twintig auto's voor je ziet het er misschien anders uit. Maar vanuit mijn positie vond ik het geweldig."

Inhaalrace in Melbourne

De race van Hamilton begon met een goede start, al verliep de eerste bocht niet geheel vlekkeloos in het duel met zijn voormalig teamgenoot George Russell. "Ik had een goede start. George, ik weet niet of hij tegen mij verdedigde, maar ik kwam uiteindelijk wat wijd uit in bocht 1. Maar daarna kwam ik weer terug in het gevecht", blikt hij terug op de openingsfase. Gedurende de race begon de Ferrari-coureur zich steeds comfortabeler te voelen in zijn nieuwe werkomgeving. "Ik probeerde de hele tijd echt over de auto te leren door het tempo, en tegen het einde had ik een goede snelheid. Dus nog een paar ronden en ik zou Charles Leclerc hebben gehad."

Snelheid op het rechte stuk

Hoewel de vierde plaats een bemoedigend resultaat is, ziet Hamilton ook dat er nog werk aan de winkel is voor de Scuderia. Vooral in de vergelijking met zijn oude werkgever Mercedes valt er nog winst te boeken. "We moeten kijken waar we verliezen, wat volgens mij op de rechte stukken is, want we zijn net zo snel als zij door de bochten", analyseert hij de krachtsverhoudingen. Het gebrek aan topsnelheid is dan ook het voornaamste verbeterpunt voor de komende races. "Dus de auto is goed. We hebben alleen iets nodig aan snelheid op het rechte stuk. Dat is iets wat we moeten uitzoeken en ik twijfel er niet aan dat we dat zullen doen."

