Ferrari-teambaas Fred Vasseur neemt het op voor de strategische keuzes van zijn team tijdens de Grand Prix van Australië. Hoewel er kritiek was op het feit dat de Scuderia niet profiteerde van de vroege neutralisaties, stelt de Fransman dat het werkelijke probleem bij de pure snelheid van de auto lag.

Dat vertelde hij in een nabeschouwing aan onder meer Crash.net. De race in Melbourne begon veelbelovend voor de Italiaanse renstal. Charles Leclerc wist bij de start de leiding over te nemen van polesitter George Russell, waarna de twee coureurs meerdere malen van positie wisselden in de openingsfase. Ook Lewis Hamilton, die dit jaar zijn tweede jaar begint voor Ferrari, zat er goed bij en hield de druk op de koplopers volop op de ketel. Desondanks moesten de Ferrari-coureurs uiteindelijk genoegen nemen met de derde en vierde plaats, achter de beide Mercedessen.

Snelheid Mercedes gaf de doorslag

Vasseur benadrukt dat het verschil in snelheid simpelweg te groot was om meer te bereiken tegenover de Zilverpijlen. "We moeten hier realistisch in zijn, ze waren gisteren acht tienden sneller dan wij en we hebben aan het begin gevochten als bezetenen", aldus de teambaas. Volgens hem lag de hoofdoorzaak van het resultaat dan ook niet bij de tactische keuzes aan de pitmuur. "Het probleem is niet de strategie of de kern, het is gewoon de pure snelheid", zo klinkt het.

Geen spijt van keuzes

Een cruciaal moment in de race was de beslissing om niet naar binnen te gaan tijdens een vroege virtual safety car, terwijl Mercedes dat wel deed. Later, bij een tweede VSC veroorzaakt door Valtteri Bottas, bleef de pitstraat gesloten voordat Ferrari de kans kreeg om te reageren. Toch blijft Vasseur achter zijn team staan en ziet hij progressie ten opzichte van de zaterdag. "Ik heb geen spijt van de strategie en geen spijt van de snelheid van vandaag. We hebben een behoorlijke stap gezet vergeleken met gisteren en laten we ons nu concentreren op China", vertelt de Fransman.