Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Vasseur verdedigt strategie in Australië: "Snelheid Mercedes was het probleem"

Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025 — Foto: © IMAGO
3 reacties

Vasseur verdedigt strategie in Australië: "Snelheid Mercedes was het probleem"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Ferrari-teambaas Fred Vasseur neemt het op voor de strategische keuzes van zijn team tijdens de Grand Prix van Australië. Hoewel er kritiek was op het feit dat de Scuderia niet profiteerde van de vroege neutralisaties, stelt de Fransman dat het werkelijke probleem bij de pure snelheid van de auto lag. 

Dat vertelde hij in een nabeschouwing aan onder meer Crash.net. De race in Melbourne begon veelbelovend voor de Italiaanse renstal. Charles Leclerc wist bij de start de leiding over te nemen van polesitter George Russell, waarna de twee coureurs meerdere malen van positie wisselden in de openingsfase. Ook Lewis Hamilton, die dit jaar zijn tweede jaar begint voor Ferrari, zat er goed bij en hield de druk op de koplopers volop op de ketel. Desondanks moesten de Ferrari-coureurs uiteindelijk genoegen nemen met de derde en vierde plaats, achter de beide Mercedessen.

Snelheid Mercedes gaf de doorslag

Vasseur benadrukt dat het verschil in snelheid simpelweg te groot was om meer te bereiken tegenover de Zilverpijlen. "We moeten hier realistisch in zijn, ze waren gisteren acht tienden sneller dan wij en we hebben aan het begin gevochten als bezetenen", aldus de teambaas. Volgens hem lag de hoofdoorzaak van het resultaat dan ook niet bij de tactische keuzes aan de pitmuur. "Het probleem is niet de strategie of de kern, het is gewoon de pure snelheid", zo klinkt het.

Geen spijt van keuzes

Een cruciaal moment in de race was de beslissing om niet naar binnen te gaan tijdens een vroege virtual safety car, terwijl Mercedes dat wel deed. Later, bij een tweede VSC veroorzaakt door Valtteri Bottas, bleef de pitstraat gesloten voordat Ferrari de kans kreeg om te reageren. Toch blijft Vasseur achter zijn team staan en ziet hij progressie ten opzichte van de zaterdag. "Ik heb geen spijt van de strategie en geen spijt van de snelheid van vandaag. We hebben een behoorlijke stap gezet vergeleken met gisteren en laten we ons nu concentreren op China", vertelt de Fransman.

Geloof jij Vasseur dat snelheid het enige probleem was voor Ferrari?

12 stemmen

Ferrari Lewis Hamilton Fred Vasseur

13:45
Mekies over Verstappen zijn motivatie: "Max geeft om de sport"
13:07
Verstappen onthult probleem aan auto tijdens Grand Prix: 'Geen vermogen'
12:25
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië
12:15
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
11:37
Newey onthult strategie Aston Martin in Australië: 'Vandaag was vooral om te leren'
F1-nieuws

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

2 uur geleden
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Vandaag 06:26 5
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
