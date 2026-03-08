close global

Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, Belgium, 2025

Mekies over Verstappen zijn motivatie: "Max geeft om de sport"

Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, Belgium, 2025 — Foto: © IMAGO

Mekies over Verstappen zijn motivatie: "Max geeft om de sport"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, is diep onder de indruk van de aanhoudende gedrevenheid van Max Verstappen. Ondanks een uitdagend openingsweekend in Australië, waarbij de Nederlander na een crash in de kwalificatie genoegen moest nemen met de zesde plaats, ziet Mekies een coureur die nog altijd tot op het bot gemotiveerd is om het maximale uit de bolide te halen.

De Grand Prix op het Albert Park Circuit werd gedomineerd door het team van Mercedes, dat met George Russell en debutant Andrea Kimi Antonelli direct een dubbelzege boekte. Verstappen kende een moeizame start van het seizoen onder de nieuwe motorreglementen, maar knokte zich vanaf de twintigste startplek knap terug naar voren. Hoewel hij hiermee de schade beperkte, was de frustratie over de nieuwe generatie auto's na afloop duidelijk merkbaar bij de Limburger.

Geen verschil

Mekies steekt zijn bewondering voor de wereldkampioen niet onder stoelen of banken. Sinds hij vorig jaar de leiding overnam bij de hoofdmacht van Red Bull, ziet hij van dichtbij hoe Verstappen het team naar een hoger plan tilt. "Max geeft veel input omdat hij om de sport geeft. Hij denkt actief mee over wat er verbeterd kan worden en wij luisteren daar natuurlijk naar.", zo stelt de teambaas bij Motorsport.com. De Fransman benadrukt dat de motivatie van Verstappen, ondanks de technische uitdagingen van de nieuwe krachtbronnen, onverminderd groot blijft. "Als het gaat om zijn samenwerking met het team, is er geen enkel verschil met vorig jaar. Hij zit nog steeds bovenop elk detail en zijn feedback is ontzettend precies. Hij kan zijn persoonlijke voorkeuren opzijzetten wanneer het om prestaties gaat."

Moeilijk circuit

Mekies vervolgt:  "We zijn met de teams onderling en ook met de FIA en Formule 1, in gesprek om te kijken hoe we het beste verder kunnen gaan. Dit is natuurlijk een van de moeilijkste circuits. Het zal interessant zijn om na China te zien hoeveel verschil het maakt om op een circuit te rijden dat wat minder energie verbruikt. En als er verbeteringen mogelijk zijn, zullen we als sport ongetwijfeld een manier vinden om die door te voeren."

Max Verstappen Red Bull Racing Laurent Mekies

