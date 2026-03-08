close global

Alonso, Verstappen, socials

Bezorgde Alonso doet 'medische controle' bij Verstappen voorafgaand aan race

Alonso, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
1 reactie

Bezorgde Alonso doet 'medische controle' bij Verstappen voorafgaand aan race

Redactie

Ook Fernando Alonso heeft de beelden gezien van Max Verstappen, die tijdens de kwalificatie in Melbourne de achterkant van de wagen zag blokkeren en in de bandenstapels eindigde. De Nederlander moest nog even langs het medical center voor controle, omdat hij toch eventjes last had van zijn polsen.

De Nederlander kende zaterdag een teleurstellende kwalificatie, die eindigde in Q1. Door een softwarefout, zo bleek later, was de achterkant van de RB22 op slot geraakt en werd de Limburger een passagier in zijn eigen auto in bocht één. Verstappen had het stuur nog beet bij de impact en onthulde dat hij er toch wel wat last van had, ondanks dat hij er niets ernstigs aan had overgehouden.

Niks gebroken

"Niks gebroken, dus alles is oké. Het stuur sloeg in mijn handen", liet Verstappen zaterdag bij Viaplay weten. Over het moment zelf legde hij uit: "Ik remde aan en ineens sloeg de achterkant vast. Dan kun je natuurlijk niet meer corrigeren. Zoiets is mij nog nooit overkomen. Ik rem gewoon aan en ineens slaat de hele achterkant vast. Het voelt net zo klote als voor de rest eigenlijk."

Op zondag werd de 'klassenfoto' genomen van de Formule 1-coureurs. Alonso was ook benieuwd of Verstappen heelhuids uit de klapper is gekomen en deed zijn eigen 'medische controle'. Bekijk hier de beelden.

