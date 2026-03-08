FIA en F1 missen "zeer gevaarlijk" moment: 'Verbaast me niet dat het niet werd uitgezonden'
FIA en F1 missen "zeer gevaarlijk" moment: 'Verbaast me niet dat het niet werd uitgezonden'
Oscar Piastri was de enige coureur die crashte tijdens de F1 Grand Prix van Australië - dit deed hij tijdens de verkenningsronde -, maar het scheelde niet veel of we hadden bij de start ook een crash gezien. Franco Colapinto wist ternauwernood Liam Lawson te ontwijken. Op tv werd het "zeer gevaarlijke" moment compleet gemist, wat de nodige reacties uitlokt.
Lawson had zich prima op de achtste positie gekwalificeerd voor de seizoensopener. Helaas kwam de Racing Bulls-coureur totaal niet lekker van zijn plek. Deze nieuwe generatie Formule 1-auto's moet de turbo eerst laten 'opspoelen' om gebruik te kunnen maken van het volledige vermogen bij de start. De FIA zag de veiligheidsrisico's en besloot voor Melbourne een regelwijziging in te voeren en een langere startprocedure te introduceren om alle coureurs de kans te geven de turbo te laten 'opspoelen'. De startlichten zouden echter alsnog verrassend snel uit zijn gegaan.
Bijna-crash niet uitgezonden op tv
Franco Colapinto kwam vanaf P14 en door andere auto's voor hem zag hij niet dat Lawson heel langzaam vertrok. De Alpine-coureur kon de Nieuw-Zeelander nog maar net ontwijken. "Ik had heel, heel veel geluk. Dit soort dingen kunnen nou eenmaal met deze nieuwe auto's gebeuren, maar het was wel zeer gevaarlijk", vertelde hij na afloop van de race tegenover Autosport.
Het feit dat de regie had besloten om de bijna-crash niet op tv uit te zenden, zorgde voor vragen op social media. Content creator Matt Amys schreef op X: "Het verbaast me niet dat hier geen herhaling van was." Echter, via F1 TV kunnen alle onboardbeelden bekeken worden en dus ook die van Colapinto hier. Naast Amys zijn er een boel fans die tevens suggereren dat de FIA niet wilde dat beelden van het incident zouden worden uitgezonden, om verdere kritiek op de nieuwe F1-bolides en de gevaren die erbij komen kijken, in te dammen.
