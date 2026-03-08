Debuutdrama voor Hadjar: Red Bull Ford-motor begeeft het in Melbourne
Voor Isack Hadjar is het debuut bij Red Bull Racing geëindigd in een DNF in Melbourne. De Fransman had een nette derde tijd gereden in de kwalificatie, maar zag tijdens de Grand Prix van Australië zijn Red Bull Ford-motor de geest geven.
Hadjar is het seizoen niet fraai begonnen bij Red Bull, hoewel de uitvalbeurt niet aan hem te wijten is. Red Bull Ford is dit seizoen één van de debuterende motormerken en hoewel de testweken er goed uitzagen, benadrukte Laurent Mekies dat er hier en daar nog wel een probleem zou kunnen optreden. Dat probleem deed zich voor in Australië, precies op het moment dat Hadjar het eigenlijk niet kon gebruiken.
DNF Hadjar
Hadjar reed rond op de derde plek in de chaotische openingsfase in Melbourne. De Fransman kon redelijk met het tempo mee, maar zag uiteindelijk in ronde 11 zijn Red Bull Ford-motor de geest geven. In bocht negen zette hij zijn RB22 stil en nu is vooral de grote vraag of de power units van Liam Lawson, Arvid Lindblad en Max Verstappen het wél gaan uithouden.
