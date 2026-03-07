close global

Lewis Hamilton and Kim Kardashian

Sky Sports-verslaggevers kibbelen om Kardashian: "Stop met vissen"

Lewis Hamilton and Kim Kardashian — Foto: © IMAGO

Sky Sports-verslaggevers kibbelen om Kardashian: "Stop met vissen"

Brian Van Hinthum
In de paddock van Albert Park gaat het dit weekend om meer dan alleen de ingrijpende technische reglementen die dit seizoen van kracht zijn gegaan. De geruchten over een bezoek van Kim Kardashian (45) aan de Grand Prix van Australië nemen toe, nu de realityster en Lewis Hamilton steeds vaker samen worden gespot.

Volgens de laatste geluiden zou Kardashian dit weekend in Melbourne kunnen verschijnen om haar vermeende partner te steunen tijdens de eerste race van het jaar. De speculaties over de romance, door fans al omgedoopt tot 'Hamildashian', bereikten een kookpunt na hun gezamenlijke verschijning bij de Super Bowl in februari. Sindsdien werden de twee ook gezien in de Engelse Cotswolds en tijdens een uitstapje in Arizona begin maart. Hoewel Hamilton vragen over zijn privéleven in Bahrein nog ontweek, lijkt de mogelijke aanwezigheid van de Amerikaanse ster in de paddock het gesprek van de dag onder media en fans.

Sky Sports-reporters kibbelen

Tijdens een uitzending van Paddock Uncut op Sky Sports F1  kwam de mogelijke komst van Kardashian uitgebreid ter sprake. Ted Kravitz insinueerde dat de positievere houding van Hamilton wel eens te maken zou kunnen hebben met zijn geluk buiten de baan. "Misschien geluk in zijn persoonlijke leven? Wanneer komt ze, wanneer komt ze? Het privévliegtuig van Kardashian, kennen we de registratie daarvan? Kun je je voorstellen wanneer Kim K de paddock binnenkomt?", zo vroeg Kravitz zich hardop af. Rachel Brookes was echter minder gediend van de speculaties van haar collega. Zij probeerde het onderwerp direct af te sluiten om verdere geruchten in de kiem te smoren. "Stop met vissen", was haar korte maar krachtige reactie op de vragen van Kravitz.

Hamilton oogt positiever

Op de baan lijkt Hamilton inderdaad een stuk lekkerder in zijn vel te zitten dan in 2025. In zijn tweede seizoen voor de Scuderia kwalificeerde de zevenvoudig wereldkampioen zich als zevende voor de race van zondag. Hoewel hij hoopte op een plek in de top drie, verklaarde de Brit dat de nieuwe SF-26 veel beter aanvoelt dan de auto van vorig jaar. De Brit liet eerder al weten de 'oude' Hamilton, die uitblonk in negativiteit, in 2025 achtergelaten te hebben.

