Volgens Lewis Hamilton maakt Mercedes dit seizoen op een dubieuze manier gebruik van de reglementen rondom de compressieverhouding van de motoren. De zevenvoudig wereldkampioen uitte na de kwalificatie in Australië zijn zorgen over het plotselinge machtsvertoon van zijn voormalige werkgever en roept de FIA op om in te grijpen.

Hamilton vermoedt dat het enorme snelheidsverschil op de rechte stukken direct voortkomt uit een technische truc die de mazen in de wet opzoekt. De dominantie van Mercedes was tijdens de eerste kwalificatie van het nieuwe tijdperk overweldigend. George Russell claimde de pole position met een tijd die bijna acht tienden sneller was dan de eerste niet-Mercedes op de grid. Hoewel het team uit Brackley tijdens de vrije trainingen nog niet de snelste was, kwam de ware snelheid van de nieuwe krachtbron in de beslissende sessie bovendrijven, wat leidde tot grote verbazing bij de concurrentie.

Hamilton wil actie

Hamilton benadrukt dat het vermogen van de Mercedes-krachtbron opvallend groot is vergeleken met de rest van het veld. "Wat duidelijk is, is dat ze het motorvermogen tijdens de trainingen niet hebben laten zien, omdat er overal wordt gesproken over de compressieverhouding", zo stelt de Brit in gesprek met Sky Sports. Hij wil dan ook dat de overkoepelende autosportbond de situatie grondig onderzoekt. "Ik wil begrijpen waarom het meer dan twee tienden per sector scheelt, puur op vermogen. Als het een compressie-ding is, wil ik begrijpen waarom de FIA niets heeft gedaan en wat er wordt gedaan om het te verhelpen. Maar als dat het niet is, dan moeten wij het gewoon beter doen", aldus de coureur uit Stevenage.

De compressie-kwestie

De kern van de controverse ligt bij de technische regels voor dit jaar, waarbij een maximale compressieverhouding van 16:1 is vastgesteld. Hoewel de Mercedes-motor bij de huidige controles aan deze limiet voldoet, is de overtuiging in de paddock dat de krachtbron de regels overtreedt zodra deze op bedrijfstemperatuur komt. Op dit moment voert de FIA de tests alleen uit bij omgevingstemperatuur. Er is echter al aangekondigd dat er vanaf juni een extra test bij 130 graden Celsius wordt geïntroduceerd om te controleren of teams geen misbruik maken van thermische expansie om het vermogen illegaal te verhogen. Tot die tijd lijkt Mercedes het voordeel van de twijfel te genieten.