close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen grapt na schrikmoment met polsen: "We kunnen weer darten!"

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Verstappen grapt na schrikmoment met polsen: "We kunnen weer darten!"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De schrik zat er even goed in toen Max Verstappen de muur in klapte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. Te zien viel hoe hij zijn polsen aan het losgooien was en de vrees voor een blessure was aanwezig. Na een bezoekje bij het medisch centrum reageerde hij echter luchtig op de situatie.

Hoewel het team van Red Bull toch over aardige snelheid leek te beschikken, kijkende naar de knappe derde plaats van Isack Hadjar, werd het voor Red Bull Racing toch een behoorlijke domper tijdens de kwalificatie. Nog voordat Verstappen de eerste bocht voorbij was voor zijn snelle rondje, zat de sessie voor de viervoudig wereldkampioen er al op. Verstappen zijn achterkant stapte op bizarre wijze uit en vanzelfsprekend verloor hij de controle over de bolide, waardoor zijn eerste kwalificatie van het jaar behoorlijk in mineur eindigde.

Verstappen wil darten

Daar kwam ook nog eens bovenop dat het schrikken geblazen was voor zijn fans. Vlak na het uitstappen viel te zien hoe Verstappen zijn polsen aan het loswapperen was na de impact in de bandenstapels. Direct was de vrees voor een blessure bij de Nederlander groot en Verstappen diende dan ook een bezoekje aan het medisch centrum te brengen. Dat liep met een sisser af, want even later viel te horen dat er gelukkig niks aan de hand was. De camera's van Viaplay vingen nog een hilarisch moment op: vlak na zijn bezoek kwam Verstappen in een golfkarretje voorbij en kreeg hij de lachers op zijn hand: "We kunnen weer darten", zo bevestigde hij het ontlopen van een blessure.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

  • Vandaag 12:14
  • 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

  • Vandaag 11:10
  • 14
Olav Mol ergert zich groen en geel aan FOM: "Niet F1 waardig in mijn optiek"

Olav Mol ergert zich groen en geel aan FOM: "Niet F1 waardig in mijn optiek"

  • Vandaag 11:55
  • 4
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

  • Vandaag 08:35
  • 16
Red Bull onthult oorzaak van crash Verstappen in kwalificatie en deelt goed nieuws

Red Bull onthult oorzaak van crash Verstappen in kwalificatie en deelt goed nieuws

  • Vandaag 10:34
  • 8
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

  • Vandaag 09:22
  • 26

Net binnen

18:58
Vasseur geschrokken in Melbourne: 'Mercedes op een andere planeet'
18:22
Dit zijn de eerdere keren dat Max Verstappen vanaf P20 begon in de Formule 1
17:39
Alonso waarschuwt Aston Martin: "Als er wat mis is, geen risico nemen"
17:01
Wolff toont vaderlijke kant na crash Antonelli: "Behoud het zelfvertrouwen"
16:22
Russell verrast door Mercedes-dominantie: "Hadden niet verwacht zó goed te zijn"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Vandaag 14:53 3
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Vandaag 12:14 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden" Grote ontevredenheid

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Vandaag 11:10 14
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg" Verstappen is niet happy

Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

Vandaag 09:22 26
Ontdek het op Google Play
x