De schrik zat er even goed in toen Max Verstappen de muur in klapte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. Te zien viel hoe hij zijn polsen aan het losgooien was en de vrees voor een blessure was aanwezig. Na een bezoekje bij het medisch centrum reageerde hij echter luchtig op de situatie.

Hoewel het team van Red Bull toch over aardige snelheid leek te beschikken, kijkende naar de knappe derde plaats van Isack Hadjar, werd het voor Red Bull Racing toch een behoorlijke domper tijdens de kwalificatie. Nog voordat Verstappen de eerste bocht voorbij was voor zijn snelle rondje, zat de sessie voor de viervoudig wereldkampioen er al op. Verstappen zijn achterkant stapte op bizarre wijze uit en vanzelfsprekend verloor hij de controle over de bolide, waardoor zijn eerste kwalificatie van het jaar behoorlijk in mineur eindigde.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wil darten

Daar kwam ook nog eens bovenop dat het schrikken geblazen was voor zijn fans. Vlak na het uitstappen viel te zien hoe Verstappen zijn polsen aan het loswapperen was na de impact in de bandenstapels. Direct was de vrees voor een blessure bij de Nederlander groot en Verstappen diende dan ook een bezoekje aan het medisch centrum te brengen. Dat liep met een sisser af, want even later viel te horen dat er gelukkig niks aan de hand was. De camera's van Viaplay vingen nog een hilarisch moment op: vlak na zijn bezoek kwam Verstappen in een golfkarretje voorbij en kreeg hij de lachers op zijn hand: "We kunnen weer darten", zo bevestigde hij het ontlopen van een blessure.

