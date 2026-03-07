close global

Lance Stroll looks on inside the Sakhir Circuit paddock

Deelname Stroll aan GP van Australië op losse schroeven: Newey stapt naar de FIA

Lance Stroll looks on inside the Sakhir Circuit paddock — Foto: © IMAGO
2 reacties

Deelname Stroll aan GP van Australië op losse schroeven: Newey stapt naar de FIA

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Lance Stroll wordt het erop of eronder. De Canadese Aston Martin F1 Team-coureur kwam tijdens de derde training en in de kwalificatie niet in actie. Teambaas Adrian Newey onthult dat hij met de FIA moet overleggen om te bekijken of Stroll überhaupt wel mag meedoen aan de Grand Prix van Australië.

Het draait allemaal om de 107-procentregel. Daarbij moet een coureur in ieder geval een tijd achter zijn naam hebben die binnen 107 procent van de snelste tijd ligt van Q1. Aston Martin rijdt al wekenlang met een teruggeschroefde motor, en bij een gebrek aan reserveonderdelen van Honda wil het team niet te veel risico nemen. Dat heeft ertoe geleid dat het team een kwakkelende seizoensstart kent en ook in Melbourne nog met de nodige problemen kampt.

Newey gaat overleggen met FIA

F1-journalist Chris Medland meldt dat Newey een bezoek aan de FIA gaat brengen om te onderzoeken wat er mogelijk is voor Stroll. “Het is duidelijk dat de AMR26 de snelheid heeft om mee te kunnen doen, dus we zullen vanavond met de FIA onze opties bespreken om Lance morgen te laten rijden”, legt de teambaas uit.

Alonso stipt grote uitdaging AMR26 aan

Fernando Alonso kon echter nog wel mee met het veld. De Spanjaard wist weliswaar als zeventiende op de tijdenlijst te eindigen, maar het gat richting Franco Colapinto op P16 is slechts zeven tienden van een seconde. Ook Alonso wijst op de gebrekkige onderdelen bij Aston Martin: “We hebben een tekort aan accu’s en kunnen daarom morgen niet te veel risico nemen, maar hopelijk kunnen we zoveel mogelijk ronden rijden. We staan samen voor deze uitdaging en iedereen in het team en bij Honda heeft keihard gewerkt om deze situatie te verbeteren.”

