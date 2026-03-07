Antonelli lovend over Mercedes-monteurs na zware crash en pakt P2: "Heel stressvol"
Antonelli lovend over Mercedes-monteurs na zware crash en pakt P2: "Heel stressvol"
Het was billenknijpen voor Kimi Antonelli in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië. Mercedes kreeg de auto nét op tijd gerepareerd, en maar goed ook voor de Duitse formatie, want de pace van de W17-bolide is geweldig. Ondanks dat ze niet aan de afstelling hebben kunnen werken, lukte het toch om de tweede positie binnen te slepen.
Antonelli bezig de zaterdag in Melbourne met een flinke crash in de derde vrije training. Urenlang hing er een vraagteken boven zijn deelname in de kwalificatie. Een rode vlag voor de crash van Max Verstappen zorgde ervoor dat Q1 wat langer duurde dan normaal. Dat gaf Mercedes precies genoeg tijd om de auto te repareren. Uiteindelijk ging Antonelli door naar Q2 en Q3 om vervolgens de tweede tijd neer te zetten, vlak achter teamgenoot en poleman George Russell. Hij heeft nog wel een onderzoek aan zijn broek, omdat hij met een koelingsapparaat naar buiten werd gestuurd.
P2 voor Antonelli na stressvolle dag
"Het is een heel stressvolle dag geweest", begon Antonelli direct na de kwalificatie. "Helaas ging ik de muur in tijdens VT3, maar de monteurs waren helden om het voor elkaar te krijgen de auto de baan op te sturen. We hebben niet eens aan de setup kunnen werken, we zijn gewoon zo naar buiten gegaan. Desondanks is het gelukt om een positie op de voorste startrij te bemachtigen, dus daar ben ik heel blij mee."
"Gemakkelijk was het niet en de volgende keer moet ik gewoon een foutloos weekend neerzetten", vervolge de Italiaan. "[De crash in VT3] maakte de kwalificatie zeker lastiger. Maar goed, voor nu hebben we de race van morgen om naar uit te kijken. Een goed resultaat is zeker mogelijk."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Australië: Russell snelste in Q3, Verstappen P20 na crash
- 2 uur geleden
- 4
Russell meer dan een seconde sneller dan Verstappen: telemetrie onthult sterke kant Mercedes
- 2 uur geleden
Waarheid over 'illegale' motor eindelijk boven water: Mercedes hoeft niks aan te passen
- 2 uur geleden
Formule 3-race in Australië eindigt met zware crash, start derde F1-training verlaat | F1 Shorts
- Vandaag 02:35
- 44
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026
Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli
Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië
Net binnen
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026
- 38 minuten geleden
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"
- 5 minuten geleden
Hadjar geeft Verstappen hoop met P3 in kwalificatie Melbourne: "We hadden het niet verwacht"
- 18 minuten geleden
Antonelli lovend over Mercedes-monteurs na zware crash en pakt P2: "Heel stressvol"
- 23 minuten geleden
Russell maakt favorietenrol waar en pakt eerste pole postion van 2026: 'Auto kwam tot leven'
- 26 minuten geleden
FIA roept Antonelli op het matje voor aanwezige koelers in W17 tijdens kwalificatie
- 47 minuten geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari