Het was billenknijpen voor Kimi Antonelli in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië. Mercedes kreeg de auto nét op tijd gerepareerd, en maar goed ook voor de Duitse formatie, want de pace van de W17-bolide is geweldig. Ondanks dat ze niet aan de afstelling hebben kunnen werken, lukte het toch om de tweede positie binnen te slepen.

Antonelli bezig de zaterdag in Melbourne met een flinke crash in de derde vrije training. Urenlang hing er een vraagteken boven zijn deelname in de kwalificatie. Een rode vlag voor de crash van Max Verstappen zorgde ervoor dat Q1 wat langer duurde dan normaal. Dat gaf Mercedes precies genoeg tijd om de auto te repareren. Uiteindelijk ging Antonelli door naar Q2 en Q3 om vervolgens de tweede tijd neer te zetten, vlak achter teamgenoot en poleman George Russell. Hij heeft nog wel een onderzoek aan zijn broek, omdat hij met een koelingsapparaat naar buiten werd gestuurd.

P2 voor Antonelli na stressvolle dag

"Het is een heel stressvolle dag geweest", begon Antonelli direct na de kwalificatie. "Helaas ging ik de muur in tijdens VT3, maar de monteurs waren helden om het voor elkaar te krijgen de auto de baan op te sturen. We hebben niet eens aan de setup kunnen werken, we zijn gewoon zo naar buiten gegaan. Desondanks is het gelukt om een positie op de voorste startrij te bemachtigen, dus daar ben ik heel blij mee."

"Gemakkelijk was het niet en de volgende keer moet ik gewoon een foutloos weekend neerzetten", vervolge de Italiaan. "[De crash in VT3] maakte de kwalificatie zeker lastiger. Maar goed, voor nu hebben we de race van morgen om naar uit te kijken. Een goed resultaat is zeker mogelijk."

