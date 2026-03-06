Leclerc en Piastri bovenaan in trainingen, FIA scherpt regelementen behoorlijk aan | GPFans Recap

De eerste dag van het seizoen zit erop met de eerste twee vrije trainingen in Australië en dus is de kop eraf. Vanzelfsprekend viel er genoeg na te bespreken en dus praten we je bij in deze GPFans Recap.

In aanloop naar de de kwalificatie van zaterdag stond op vrijdag natuurlijk de dag met de vrije trainingen op het programma. Voor Ferrari, McLaren en Mercedes leken de zaken allemaal prima te verlopen, daar zij bovenaan de tijdenlijsten te vinden waren. Ook George Russell had het één en ander te zeggen, terwijl de FIA nieuwe reglementen bekendmaakte. Zo kan men een stuk harder ingrijpen bij overduidelijke bedoelde botsingen.

Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams

Charles Leclerc heeft de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Australië als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur zette een rondetijd van 1:20.267 neer, en kwam daarmee 0.469 seconde onder ploegmaat Lewis Hamilton uit. Max Verstappen completeerde de top drie, terwijl problemen Mercedes en diens klantenteam McLaren plaagden. Lees hier de hele samenvatting van de eerste training van de Grand Prix van Australië.

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne

Oscar Piastri wist met een 1:19.729 de snelste tijd van de tweede vrije training op het bord te zetten. Kimi Antonelli was iets meer dan twee tienden langzamer dan de McLaren-coureur en George Russell maakte de top drie compleet. Max Verstappen kende problemen in de beginfase van de sessie, maar kon uiteindelijk toch de nodige meters maken en wist de zesde tijd te rijden op iets meer dan zes tienden van een seconde. Lees hier de hele samenvatting van de tweede training van de Grand Prix van Australië.

Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'

George Russell vertelde op de mediadag voor de F1 Grand Prix van Australië dat hij Red Bull Racing en Max Verstappen niet vertrouwde. Volgens de Mercedes-coureur zouden ze aan 'sandbaggen' hebben gedaan tijdens de tweede Bahrein-test. Het lijkt er op dat Russell nog wel eens gelijk zou kunnen hebben. Tegelijkertijd is er voor hemzelf geen goed nieuws. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van George Russell.

'Formule 1 cancelt twee Grands Prix in april, Verstappen gaat desondanks wél racen'

Max Verstappen gaat over twee weken deelnemen aan de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). De 58. ADAC Barbarossapreis was verplaatst om "Formule 1-coureurs de kans te geven" mee te doen en de Limburger gaat hier, zoals verwacht, gebruik van maken. Tevens zouden er plannen voor de 24-uursrace op de Nürburgring Nordschleife met Mercedes-AMG in de pijplijn zitten. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn plannen.

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

George Russell moest zich aan het einde van de vrijdag van de F1 Grand Prix van Australië melden bij de stewards. Hij had namelijk mogelijk twee verschillende overtredingen begaan tijdens de tweede vrije training in Melbourne. De FIA heeft zojuist uitspraak gedaan over de Mercedes-coureur. Lees hier het hele artikel over de uitspraak rondom George Russell.

FIA herziet richtlijnen voor straffen in de Formule 1: zwaardere sancties mogelijk

De FIA heeft aan de vooravond van het nieuwe seizoen de richtlijnen voor straffen in de Formule 1 herzien. Waar coureurs voorheen vaak wegkwamen met tijdstraffen voor incidenten op de baan, kunnen de stewards vanaf dit jaar veel zwaarder ingrijpen bij ernstige overtredingen. Lees hier het hele artikel over de veranderingen van de FIA.

