Max Verstappen gaat over twee weken deelnemen aan de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). De 58. ADAC Barbarossapreis was verplaatst om "Formule 1-coureurs de kans te geven" mee te doen en de Limburger gaat hier, zoals verwacht, gebruik van maken. Tevens zouden er plannen voor de 24-uursrace op de Nürburgring Nordschleife met Mercedes-AMG in de pijplijn zitten.

Verstappen Racing sloeg afgelopen december de handen ineen met Mercedes-AMG, en het GT3-team van de viervoudig wereldkampioen zal in de Pro-klasse van de GT World Challenge Europe powered by AWS uitkomen met Dani Juncadella en Verstappens protegé Chris Lulham. Verstappen Racing zal ondersteuning krijgen van Mercedes en het wordt nu als een officieel 'Performance Team' gezien van de Zilverpijlen. Ze worden vergezeld door Jules Gounon voor de Endurance Cup races. Er zitten echter ook wedstrijden in de NLS aan te komen en Max zal dan zelf achter het stuur kruipen.

Verstappen met Auer, Gounon en Juncadella

Na navraag bij bronnen op de Nürburgring kan GPFans bevestigen dat Verstappen het plan heeft om zelf op 21 maart - tussen de Grands Prix van China en Japan - deel te nemen aan NLS2 samen met Lucas Auer, die vorig jaar vice-kampioen werd in de DTM. Ze zullen achter het stuur kruipen van de Verstappen Racing Mercedes-AMG, die gerund zal worden door Winward Racing.

Motorsport-Total heeft nog meer informatie weten te vergaren. Dani Juncadella bevestigde eerder dat het onwaarschijnlijk was dat hij mee zou kunnen doen aan de NLS en de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring dit jaar, vanwege clashes met het FIA World Endurance Championship. Maar de onrust in het Midden-Oosten heeft geleid tot een uitstel van de testdagen en de seizoensopener in Qatar en dus heeft Juncadella plotseling plek in zijn agenda. Datzelfde geldt voor Jules Gounon. De twee zouden nu beschikbaar zijn om NLS-races te doen ter voorbereiding op een mogelijke deelname aan de 24h Nürburgring.

Haribo als sponsor, Lulham slaat Nürburgring over

Volgens de Duitse bron zijn de plannen voor NLS-races ná die van 21 maart evenals voor de 24h Nürburgring met Auer, Gounon, Juncadella en Verstappen in gang gezet. Naast dat de Red Bull F1-coureur zijn merk 'Verstappen Racing' inzet om de benodigde financiën te vergaren om op de Nordschleife te kunnen racen, zou ook snoepjesfabrikant Haribo steun willen verlenen als hoofdsponsor.

Lulham, die vorig jaar nog een NLS-wedstrijd samen met Verstappen won, gaat naar verluidt niet racen op de Nürburgring, omdat hij nog niet genoeg voorbereiding heeft gehad specifiek in de Mercedes-AMG. Auer, Gounon en Juncadella daarentegen zijn ontzettend ervaren met deze GT3-bolide.

Wat niet vermeld werd door Motorsport-Total, maar wat wel belangrijk kan zijn, is dat het ernaar uit ziet dat F1 in Bahrein en Saoedi-Arabië waarschijnlijk niet doorgaat. Dat geeft Max Verstappen de kans om niet alleen NLS2, maar ook NLS3, NLS4 en NLS5 te doen. De vierde en de vijfde ronde zijn tegelijkertijd de kwalificatieraces voor de 24h Nürburgring. Deze 'Qualifiers' hebben alleen een impact op de volgorde waarin er voor de daadwerkelijke 24-uursrace wordt gekwalificeerd. Er is geen strenge verplichting om aan de kwalificatieraces mee te doen, wil je ook de 24h Nürburgring doen.

