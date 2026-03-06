Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne

Oscar Piastri wist met een 1:19.729 de snelste tijd van de tweede vrije training op het bord te zetten. Kimi Antonelli was iets meer dan twee tienden langzamer dan de McLaren-coureur en George Russell maakte de top drie compleet. Max Verstappen kende problemen in de beginfase van de sessie, maar kon uiteindelijk toch de nodige meters maken en wist de zesde tijd te rijden op iets meer dan zes tienden van een seconde.

Om klokslag 16:00 uur lokale tijd ging de tweede vrije training van het openingsweekend in Melbourne van start. Dat gebeurde onder een stralend zonnetje met een buitentemperatuur van 22,5 graden Celsius. De baan was opgewarmd tot 32,1 graden Celsius. Toen het licht op groen ging, werd het gelijk druk op de baan, net als tijdens de eerste oefensessie.

Beginfase: Hamilton en Colapointo ontsnappen aan megaklapper, problemen bij Verstappen

Tijdens de openingsminuten van de sessie gebeurden er direct al een aantal opvallende dingen. Zo wilde Russell in de pitlane eventjes voor Lindblad kruipen, maar stond laatstgenoemde in de fastlane en dus beschadigde de Engelsman zijn voorvleugel. Lewis Hamilton kwam daarnaast op het rechte stuk een gevaarlijk langzame Colapinto tegen, die hij ternauwernood kon ontwijken, en Verstappen viel stil in de pitlane. Tijdens de sessie werd duidelijk dat de FIA het 'onnodig te langzaam rijden' van Colapinto nog zou gaan onderzoeken. Cadillac meldde ondertussen dat er problemen waren bij de wagen van Pérez, maar dat de Mexicaan naar verwachting voor het einde van de sessie alsnog kan aansluiten.

Een kwartiertje nadat de sessie was begonnen, kwam er ook goed nieuws vanuit het geplaagde Aston Martin. Zo kon Fernando Alonso eindelijk zijn opwachting maken, nadat hij in de eerste vrije training moest toekijken. Ook Lance Storll kon kortstondig de benen strekken van de AMR26, terwijl Verstappen op dat moment nog altijd geen rondjes achter zijn naam had.

Not the way Russell or Lindblad wanted to start FP2! 🫣



Here's the moment between the pair in the pit lane 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/5cgKP41xYb — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Kwalificatiesimulatie

Met nog iets meer dan een half uur te gaan, kwam ook Verstappen de baan op. Teamgenoot Isack Hadjar had op dat moment al acht rondjes op de mediumbanden gereden. Met een 1:21.579 stond de Red Bull-coureur op P7, daar waar Antonelli op dat moment de snelste ronde in handen had met een 1:19.943. Achter Antonelli stond teamgenoot George Russell, die op de softbanden aan het stampen was, maar zich even vergalloppeerde in bocht drie en dus na een ritje door de grindbak zijn weg weer kon vervolgen.

This time it's Hamilton who is caught out by Turn 3 😦



The Ferrari driver locks up and bounces over the gravel 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/dKnG6QiD4S — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Het gros van het veld was op dat moment dan ook bezig met de 'kwaliruns', want de rode banden waren veelvuldig te zien. Daarin liet vooral Mercedes een sterk tempo zien. Leclerc wist op zijn zachte banden een 1:20.380 neer te zetten, maar kwam bijna een halve seconde tekort op de snelste tijd van Antonelli. Even later was het echter wel teamgenoot Hamilton die zich flink aan het verbeteren was, maar de achterkant van de SF-26 kortstondig zag uitbreken in de voorlaatste bocht. Met een 1:20.119 was hij op dat moment wel sneller dan zijn teamgenoot, maar nog altijd te langzaam voor de Mercedessen.

Niet veel later ging het weer een tandje harder, maar ditmaal was het thuisheld Piastri die het tempo dicteerde en met een 1:19.729 naar P1 sprong. Ook Verstappen had op dat moment het rode rubber onder zijn RB22 laten schroeven, maar zijn eerste rondje was een 1:20.366 en dat leverde P6 op. Alonso was daarnaast op dat moment de snelste Aston Martin en stond met een 1:24.939 op de softbanden op P20, vóór teamgenoot Stroll.

WOAHH!! 😱



A rather uncomfortable moment for Max Verstappen at Turn 10 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/yIOrB9kMQG — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Slotfase: Longruns en megamomentje Verstappen

Met nog een kwartier te gaan gingen de coureurs zich focussen op de longruns. Daarin lieten de twee Mercedessen het snelste tempo zien. Het duo kon 1:23’ers rijden, daar waar Piastri rondreed in de 1:24, een tempo dat ook Verstappen kon rijden. Die kwam kort na het neerzetten van dat rondje in bocht tien even buiten de baan en reed door de grindbak, waarbij diverse onderdelen van de wagen wegvlogen. Het gebeurde nadat hij de kerbstone aan de binnenkant van bocht tien raakte en op die manier net iets te ver buiten de baan werd geduwd. Leclerc kende even later een soortgelijk momentje, maar dan in bocht één. Ook Sergio Pérez wist zich in de slotfase op de baan te melden, na de problemen eerder in de training. Die run duurde niet lang, want na één rondje moest de Mexicaan zijn Cadillac in het gras parkeren in bocht elf. De wagen was namelijk stilgevallen.

