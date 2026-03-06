Lambiase over vrijdag in Australië: 'Max had helaas beperkte rijtijd'
Lambiase over vrijdag in Australië: 'Max had helaas beperkte rijtijd'
Red Bull Racing heeft een moeizame start van het Formule 1-weekend in Australië achter de rug. Max Verstappen kende een lastige vrijdag op het Albert Park Circuit, waarbij hij kostbare tijd verloor door technische problemen en schade aan zijn RB22. Gianpiero Lambiase, de vaste engineer van Verstappen en Head of Racing bij de Oostenrijkse renstal, heeft tekst en uitleg gegeven over de stroeve openingsdag in Melbourne.
Tijdens de tweede vrije training kwam Verstappen niet verder dan de zesde tijd, nadat hij de eerste sessie nog als derde had afgesloten. De Nederlander verloor aan het begin van de middagsessie direct 25 minuten aan rijtijd toen zijn bolide stilviel aan het einde van de pitstraat. Later in de training zorgde een moment van overstuur in bocht 10 ervoor dat hij door het grind schoot, wat aanzienlijke schade aan de vloer veroorzaakte. Hierdoor bleef de teller voor Verstappen steken op slechts dertien ronden.
Problemen
Volgens Lambiase was het team tijdens de trainingen bewust aan het experimenteren met de afstelling van de auto's. "We hebben een paar aanpassingen aan de auto's gedaan en verschillende richtingen getest voor de tweede vrije training", zo vertelt de Brit. De problemen bij Verstappen gooiden echter roet in het eten voor het verzamelen van data. "Max had helaas beperkte rijtijd door verschillende problemen", zo klinkt het. Ondanks de tegenslagen hoopt het team de balans voor de zaterdag weer op orde te krijgen. Lambiase heeft er vertrouwen in dat de engineers de problemen kunnen tackelen voordat de kwalificatie begint. "We hopen dit vannacht op te lossen. Er zijn ook operationeel een paar dingen waar we naar moeten kijken om ervoor te zorgen dat we geen fouten maken in de kwalificatie en de race", aldus de Head of Racing.
Data Hadjar
Een lichtpuntje voor Red Bull was het optreden van Isack Hadjar, die dit jaar de vaste teamgenoot van Verstappen is. De jonge Fransman noteerde een knappe vierde tijd in de eerste training. De data die Hadjar heeft verzameld, is volgens Lambiase cruciaal voor het herstel van Verstappen. "We moeten de data van zijn mechanische set-up aanpassingen voor de tweede vrije training bekijken. We moeten de volgende stappen voor morgen bepalen, wat ook de auto van Max zal helpen", zo legt hij uit. Het team zal gebruikmaken van simulaties om de RB22 weer competitief te krijgen ten opzichte van Ferrari en McLaren, die op vrijdag de snelste tijden noteerden. "We zullen ons best doen met de simulaties en dan zien we wel hoe het gaat", besluit Lambiase.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen wijst naar rommelige dag: "Geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden"
- Vandaag 10:27
- 1
Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"
- Gisteren 21:24
- 9
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'
Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië
Net binnen
Lambiase over vrijdag in Australië: 'Max had helaas beperkte rijtijd'
- 28 minuten geleden
FIA herziet richtlijnen voor straffen in de Formule 1: zwaardere sancties mogelijk
- 1 uur geleden
'Red Bull droomt stiekem van verlenging Verstappen door komst Mekies'
- 1 uur geleden
Alonso plaatst vraagtekens bij deelname GP van Australië en wijst naar Honda
- 2 uur geleden
Ziggo Sport keert terug met nabeschouwing na elke Formule 1-race
- 2 uur geleden
- 8
Monaghan wijst naar RB22: "Prestaties auto verbeteren richting kwalificatie'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari