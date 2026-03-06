Red Bull Racing heeft een moeizame start van het Formule 1-weekend in Australië achter de rug. Max Verstappen kende een lastige vrijdag op het Albert Park Circuit, waarbij hij kostbare tijd verloor door technische problemen en schade aan zijn RB22. Gianpiero Lambiase, de vaste engineer van Verstappen en Head of Racing bij de Oostenrijkse renstal, heeft tekst en uitleg gegeven over de stroeve openingsdag in Melbourne.

Tijdens de tweede vrije training kwam Verstappen niet verder dan de zesde tijd, nadat hij de eerste sessie nog als derde had afgesloten. De Nederlander verloor aan het begin van de middagsessie direct 25 minuten aan rijtijd toen zijn bolide stilviel aan het einde van de pitstraat. Later in de training zorgde een moment van overstuur in bocht 10 ervoor dat hij door het grind schoot, wat aanzienlijke schade aan de vloer veroorzaakte. Hierdoor bleef de teller voor Verstappen steken op slechts dertien ronden.

Problemen

Volgens Lambiase was het team tijdens de trainingen bewust aan het experimenteren met de afstelling van de auto's. "We hebben een paar aanpassingen aan de auto's gedaan en verschillende richtingen getest voor de tweede vrije training", zo vertelt de Brit. De problemen bij Verstappen gooiden echter roet in het eten voor het verzamelen van data. "Max had helaas beperkte rijtijd door verschillende problemen", zo klinkt het. Ondanks de tegenslagen hoopt het team de balans voor de zaterdag weer op orde te krijgen. Lambiase heeft er vertrouwen in dat de engineers de problemen kunnen tackelen voordat de kwalificatie begint. "We hopen dit vannacht op te lossen. Er zijn ook operationeel een paar dingen waar we naar moeten kijken om ervoor te zorgen dat we geen fouten maken in de kwalificatie en de race", aldus de Head of Racing.

Data Hadjar

Een lichtpuntje voor Red Bull was het optreden van Isack Hadjar, die dit jaar de vaste teamgenoot van Verstappen is. De jonge Fransman noteerde een knappe vierde tijd in de eerste training. De data die Hadjar heeft verzameld, is volgens Lambiase cruciaal voor het herstel van Verstappen. "We moeten de data van zijn mechanische set-up aanpassingen voor de tweede vrije training bekijken. We moeten de volgende stappen voor morgen bepalen, wat ook de auto van Max zal helpen", zo legt hij uit. Het team zal gebruikmaken van simulaties om de RB22 weer competitief te krijgen ten opzichte van Ferrari en McLaren, die op vrijdag de snelste tijden noteerden. "We zullen ons best doen met de simulaties en dan zien we wel hoe het gaat", besluit Lambiase.

