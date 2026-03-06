close global

Ziggo Sports, Ziggo, logo, Generic

Ziggo Sport keert terug met nabeschouwing na elke Formule 1-race

Ziggo Sports, Ziggo, logo, Generic — Foto: © IMAGO
8 reacties

Ziggo Sport keert terug met nabeschouwing na elke Formule 1-race

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Ziggo Sport meldt dat het weer terugkeert met een eigen nabeschouwing op de Formule 1-Grands Prix. Aankomende zondag is het nieuwe programma Race Café: Na de GP te zien, waarin de bekende analisten van de zender hun mening zullen geven. Daarnaast zullen er ook een aantal nieuwe gezichten te zien zijn.

Nadat de uitzendrechten van de Formule 1 in 2022 in handen kwamen van Viaplay, moest Ziggo het zonder de officiële beelden doen. Veel Nederlanders stemden in die periode alsnog af op de zender van de kabelgigant, vooral vanwege de bekende gezichten. Rob Kamphues maakte echter vorig jaar de overstap van Ziggo Sport naar Viaplay, maar inmiddels is duidelijk dat de zender weer zelf gaat nabeschouwen op de Grands Prix.

'Fans misten de Ziggo Sport-kijk op de F1'

Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport, legt op de eigen site uit dat vooral de ‘Ziggo Sport-kijk’ op de Formule 1 door fans werd gemist. "Na het afgelopen F1-seizoen kregen we de feedback van kijkers dat ze de specifieke ‘Ziggo Sport-kijk’ op de gebeurtenissen in de F1 direct na de race enorm missen", zo opent hij. De zender heeft momenteel al veel programma’s rondom de Formule 1, waarbij een nabeschouwing de laatste jaren ontbrak: "Daar voegen we nu dit nieuwe, snelle en actuele Race Café: Na de GP aan toe. Voor Ziggo Sport een logische stap: de racewereld is constant in beweging en er is veel vernieuwing. Als dé racezender van Nederland willen we voorop blijven lopen en daar past dit nieuwe format bij."

Het programma zal worden gemaakt met een aantal bekende gezichten, maar ook met nieuwe presentatoren. Zo sluit Anna Arendshorst aan en ook Jeroen Mul zal van zich laten horen. Het nieuwe programma is aanstaande zondag voor het eerst te zien na de Grand Prix van Australië. Om 11:25 uur begint de nabeschouwing.

Viaplay Ziggo Sport Robert Doornbos Olav Mol Jack Plooij Ziggo

