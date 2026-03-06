close global

Olav Mol, Van de Gijp, socials Credits Talpa

Van Der Gijp schrikt als Mol brandstofprijs F1 onthult: "Zal ik het nog een keer zeggen?!"

Olav Mol, Van de Gijp, socials Credits Talpa — Foto: © Credits: Talpa

Van Der Gijp schrikt als Mol brandstofprijs F1 onthult: "Zal ik het nog een keer zeggen?!"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

F1-commentator Olav Mol was donderdag aanwezig bij Vandaag Inside om zijn licht te laten schijnen op de seizoensopener in Melbourne. Mol stipt de kansen van Verstappen aan en vertelt ook nog wat over de nieuwe duurzame brandstof die de sport vanaf 2026 gebruikt. Tafelgast René van der Gijp schrikt toch wel even als hij het prijskaartje van de nieuwe brandstof te horen krijgt.

Hoewel de Formule 1-wagens dit seizoen vooral kleiner en wendbaarder zijn, vinden veel van de nieuwe regels juist plaats onder de motorkap. De complete power unit is dit jaar anders, maar de Formule 1 maakt ook gebruik van experimentele brandstof. Zo wordt er niet meer geleund op fossiele brandstoffen, maar op honderd procent duurzame brandstoffen, en daar zit in deze fase nu eenmaal een flink prijskaartje aan.

Mol ziet Red Bull sandbaggen

In het programma legt Mol uit dat Red Bull in Bahrein de boel heeft teruggeschroefd om de concurrentie niet wijzer te maken: "Als het gaat zoals een hoop mensen denken, dan gaan er weinig auto’s de wedstrijd uitrijden. Als het gaat zoals bepaalde Formule 1-teams denken, dan zijn ze [Red Bull red.] beter dan de rest. Ze hebben een beetje zitten sandbaggen in de winter. Die eerste testdag ging de auto van Verstappen loeihard. De volgende dag dachten ze: die moeten we even terugschroeven, anders valt het te veel op. Zaterdag tijdens de kwalificatie gooien ze alles op tafel en dan gaan we het wel zien."

Brandstofprijs F1

Vervolgens gaat het over de nieuwe innovaties, waaronder de brandstof: "Er zit hele dure benzine in. Dat zal jij [René van der Gijp red.] met je Porsche leuk vinden. Benzine wordt niet meer gemaakt in een raffinaderij, maar in een laboratorium. En wij maken ons in Nederland zorgen over de benzineprijs, maar dit kost 800 euro per liter. Zal ik het nog een keer zeggen?" Van der Gijp haalt de actualiteit er nog even bij: "Als die Trump nog even doorgaat, dan gaan wij dat ook betalen."

