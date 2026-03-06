Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'
Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'
Het nieuwe seizoen is in Melbourne begonnen en Lewis Hamilton deelt in de fanzone wat hij de afgelopen maanden heeft uitgespookt. De zevenvoudig kampioen onthult dat hij na het overlijden van zijn hond Roscoe een nieuw huisdier heeft, dat de naam Max draagt.
Hamilton heeft zich in de loop der jaren als een echte dierenvriend laten zien. De Engelsman had twee honden die hij altijd naar de paddock meenam. Coco overleed echter in 2020 aan een hartaanval. Roscoe stierf vorig jaar aan een longontsteking. Voor Hamilton was het een grote klap, zo liet hij destijds weten, en inmiddels heeft de Ferrari-coureur weer nieuwe dieren in zijn leven.
Hamilton onthult nieuw huisdier: Max
Het gaat ditmaal om een koe, zo onthult Hamilton. Die heeft hij gekregen en draagt de naam Max. Het is een opvallend detail, aangezien de Engelsman in 2021 een heftige titelstrijd uitvocht met Max Verstappen, die hij uiteindelijk verloor in Abu Dhabi. "Oh ja, dit is mijn koe. Hij heet Max", zo onthult de zevenvoudig kampioen in de fanzone, waarna het publiek in de lach schiet. "Ik heb hem niet zelf zo genoemd. Ik heb hem geërfd. Ik zweer het op mijn leven, ik zweer het op mijn leven," benadrukt Hamilton. De Engelsman heeft een boerderij waar de koe rustig kan grazen: "Ik heb hem eigenlijk geadopteerd. En hij heet Max. En ik heb er nog een die Ombre heet."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"
- Gisteren 21:24
- 8
Verstappen lijkt maling te hebben aan oorlogsgebied: data onthult vliegreis boven Saoedi-Arabië
- 3 maart 2026 15:51
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'
Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië
Net binnen
Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne
- 2 uur geleden
Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'
- 7 minuten geleden
Nederlander krijgt McLaren-reserverol in Melbourne, helse omweg van 70 uur voor Mercedes-reserve
- 39 minuten geleden
Kravitz wijst naar uitstapje Verstappen: 'Max heeft de vloer vernield'
- 1 uur geleden
Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'
- 1 uur geleden
'Formule 1 cancelt twee Grands Prix in april, Verstappen gaat desondanks wél racen'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari