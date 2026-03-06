close global

Hamilton, Verstappen, socials

Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

Hamilton, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het nieuwe seizoen is in Melbourne begonnen en Lewis Hamilton deelt in de fanzone wat hij de afgelopen maanden heeft uitgespookt. De zevenvoudig kampioen onthult dat hij na het overlijden van zijn hond Roscoe een nieuw huisdier heeft, dat de naam Max draagt.

Hamilton heeft zich in de loop der jaren als een echte dierenvriend laten zien. De Engelsman had twee honden die hij altijd naar de paddock meenam. Coco overleed echter in 2020 aan een hartaanval. Roscoe stierf vorig jaar aan een longontsteking. Voor Hamilton was het een grote klap, zo liet hij destijds weten, en inmiddels heeft de Ferrari-coureur weer nieuwe dieren in zijn leven.

Hamilton onthult nieuw huisdier: Max

Het gaat ditmaal om een koe, zo onthult Hamilton. Die heeft hij gekregen en draagt de naam Max. Het is een opvallend detail, aangezien de Engelsman in 2021 een heftige titelstrijd uitvocht met Max Verstappen, die hij uiteindelijk verloor in Abu Dhabi. "Oh ja, dit is mijn koe. Hij heet Max", zo onthult de zevenvoudig kampioen in de fanzone, waarna het publiek in de lach schiet. "Ik heb hem niet zelf zo genoemd. Ik heb hem geërfd. Ik zweer het op mijn leven, ik zweer het op mijn leven," benadrukt Hamilton. De Engelsman heeft een boerderij waar de koe rustig kan grazen: "Ik heb hem eigenlijk geadopteerd. En hij heet Max. En ik heb er nog een die Ombre heet."

Max Verstappen Red Bull Racing Ferrari Red Bull Lewis Hamilton Verstappen

