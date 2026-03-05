close global

Max Verstappen, Red Bull, British GP, Britain, 2025

Verstappen nuchter over nieuwe RB22: 'Al rijd ik in een winkelwagentje'

Max Verstappen, Red Bull, British GP, Britain, 2025 — Foto: © IMAGO

Verstappen nuchter over nieuwe RB22: 'Al rijd ik in een winkelwagentje'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen maakt zich niet al te druk maakt over de complexiteit van de nieuwe bolides. Hoewel de Formule 1 dit jaar te maken krijgt met ingrijpende reglementswijzigingen en de introductie van de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron, blijft de viervoudig wereldkampioen nuchter onder de situatie. Volgens de Nederlander draait het uiteindelijk om het maximaliseren van het materiaal dat hij tot zijn beschikking heeft.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep voor Red Bull Racing niet geheel vlekkeloos. In een overgangsperiode, waarin het team voor het eerst met de gloednieuwe eigen motoren gaat rijden in het tijdperk met de compleet nieuwe regels, is het afvragen hoe dat gaat uitpakken. Daarnaast lijkt de pure snelheid van de wagen nog wat achter te blijven bij de concurrentie van Ferrari, Mercedes en McLaren. Desondanks toonde Verstappen zich tijdens de wintertests in Bahrein en Barcelona strijdvaardig door het hoogste aantal ronden van de grid te rijden.

Winkelwagentje

Verstappen benadrukt dat zijn aanpak niet verandert, ongeacht de auto waarin hij stapt. De Limburger grapt dat hij zelfs in een alledaags voertuig het uiterste zou opzoeken om de beste prestatie neer te zetten. "Als ik in deze auto moet rijden, de auto van vorig jaar, of zelfs een winkelwagentje, dan rijd ik hem tot de limiet van wat een winkelwagentje kan doen", zo stelt de Nederlander nuchter voor de camera van Formula 1, tot hilariteit van de interviewer van dienst. Voor hem is het simpel: een coureur moet werken met de middelen die er zijn, of dat nu een technisch hoogstandje is of een minder competitieve wagen.

Aanpassingsvermogen

Met het vertrek van kopstukken zoals Adrian Newey en Helmut Marko, en onder de nieuwe leiding van teambaas Laurent Mekies, begint Red Bull aan een nieuw tijdperk. Verstappen ziet het als zijn taak om de nieuwe realiteit zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. "Je probeert je aan te passen aan wat er nodig is. Dat is waar je hier voor bent. Goede coureurs zullen altijd bovenaan komen te staan", aldus de Nederlander. Hij stelt dat hij niet houdt van het onnodig ingewikkeld maken van de sport en vertrouwt op zijn jarenlange training en intuïtie. Op zondag kan hij weer laten zien wat hij met zijn nieuwe bolide kan gaan presteren.

