Lewis Hamilton is vastberaden om zijn moeizame eerste jaar bij Ferrari achter zich te laten. De zevenvoudig wereldkampioen kende vorig jaar het slechtste seizoen uit zijn indrukwekkende carrière, waarin hij voor het eerst sinds zijn debuut in 2007 geen enkel podium wist te behalen. Aan de vooravond van de Grand Prix van Australië stelt de Brit echter dat hij zichzelf tijdens de winterstop volledig heeft hervonden.

De overstap van Mercedes naar Ferrari werd vorig jaar groots aangekondigd, maar de resultaten bleven in het eerste seizoen achter bij de hoge verwachtingen. Hamilton sloot het jaar af met vier opeenvolgende eliminaties in Q1 en eindigde in het kampioenschap op grote achterstand van zijn teamgenoot Charles Leclerc. Inmiddels zegt de 41-jarige coureur dat de Hamilton van vorig jaar definitief verleden tijd is. "Ik denk dat ik, zoals ik in een van mijn posts zei, even uit het oog was verloren wie ik was en die persoon is weg, dus je zult die persoon niet meer terugzien", liet hij weten tijdens de officiële FIA-persconferentie in Melbourne.

Hard trainen

De ommekeer is volgens Hamilton het resultaat van een bewuste focus op zijn mentale gesteldheid en fysieke voorbereiding. Hij legt uit dat hij hard heeft gewerkt om weer een positieve instelling te cultiveren na de teleurstellingen van het vorige seizoen. "Het is niet mijn eerste rodeo, dus het gaat om het begrijpen hoe je dingen kunt omdraaien. Dat is niet elke keer even makkelijk, maar ik heb het altijd over het cultiveren van een positieve mentale houding en dat is waar ik me deze winter op heb gericht", aldus de Brit. Die voorbereiding begon voor de zevenvoudig kampioen al zeer vroeg in de winterstop. Terwijl anderen genoten van hun vakantie, zat Hamilton alweer in de sportschool om zich klaar te stomen voor de nieuwe reglementen. "Een groot deel kwam voort uit training, dus ik was vanaf eerste kerstdag hard aan het trainen. Ook in de wetenschap dat ik in mezelf geloof en dat ik er meer werk in heb gestoken dan wie dan ook om me heen", zo klinkt het strijdvaardig.

Cultuur bij Ferrari

Na een jaar aanpassing voelt Hamilton zich inmiddels volledig onderdeel van de Italiaanse renstal. Hij merkt dat de samenwerking met het personeel in Maranello veel natuurlijker verloopt dan tijdens zijn debuutjaar bij het team. "Het is anders dan het eerste jaar en een veel fijner gevoel om hier te komen nadat ik een jaar bij het team heb doorgebracht, de cultuur begrijp, de manieren begrijp en manieren heb gevonden om samen te werken", verklaart hij. Volgens Hamilton speelt het verschil in achtergrond tussen Ferrari en zijn eerdere werkgevers een grote rol in die gewenning. "Ik denk dat het de cultuur is, het verschil in cultuur. Het verschil in de manier waarop het team werkt vergeleken met wat ik bijvoorbeeld bij Britse teams heb ervaren", vervolgt hij. Hij benadrukt dat de communicatie binnen het team nu veel soepeler verloopt, wat hem het vertrouwen geeft dat Ferrari dit jaar een serieuze stap voorwaarts kan zetten.