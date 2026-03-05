Verstappen mist Marko: "Al zijn er wel minder Oostenrijkse grappen"
Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière begint Max Verstappen aan een nieuw seizoen zonder de aanwezigheid van Helmut Marko in de pitbox. De viervoudig wereldkampioen geeft echter aan dat de band met zijn voormalig mentor nog altijd warm is en dat de twee elkaar regelmatig spreken.
Na het pensioen van de 82-jarige Marko aan het einde van vorig jaar, is de dynamiek binnen Red Bull Racing veranderd. Waar de Oostenrijker decennialang een vaste waarde was aan de zijde van Verstappen, volgt hij de verrichtingen nu vanuit zijn woonplaats Graz. Hoewel de teamleiding inmiddels is gewijzigd met de komst van Laurent Mekies, blijft de invloed van de jarenlange samenwerking tussen Verstappen en Marko voelbaar binnen de formatie uit Milton Keynes.
Gemis in de garage
Verstappen steekt bij Algemeen Dagblad niet onder stoelen of banken dat de afwezigheid van zijn vertrouwenspersoon even wennen is op het circuit. "Ik heb zo veel met hem gedeeld dat het natuurlijk wel een beetje anders is zonder hem in de garage", vertelt de Limburger. "Tegelijkertijd moeten we ook vooruitkijken. Maar zoals ik al zei: we houden sowieso contact, want we hadden een geweldige relatie." De Nederlander mist naar eigen zeggen vooral de specifieke sfeer die de oud-adviseur met zich meebracht tijdens de raceweekenden. "Of ik hem mis? Ja, al zijn er nu wel wat minder Oostenrijkse grappen. Maar ik heb nog steeds contact met hem."
Nieuwe structuur
Het vertrek van Marko betekent dat Verstappen dit jaar meer op eigen benen staat binnen de organisatie. De adviserende taken zijn inmiddels verdeeld, waarbij race-engineer Gianpiero Lambiase een prominentere rol heeft gekregen in het management op het circuit. Verstappen wordt inmiddels gezien als de natuurlijke leider die het team feitelijk zelf aanstuurt, iets wat Marko zelf ook al concludeerde bij zijn afscheid. De focus ligt nu volledig op het maximaliseren van de prestaties met de nieuwe RB22, die tijdens de wintertest in Bahrein een solide indruk achterliet.
