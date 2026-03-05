Max Verstappen heeft zich verbaasd over een 'late' oproep. Williams-coureur en GPDA-voorzitter Carlos Sainz uitte kort voor de start van het nieuwe seizoen zijn zorgen over de werking van de regels, maar de 28-jarige Nederlander stelt dat de Formule 1 inmiddels een punt heeft bereikt waarop er geen weg terug meer is.

De Limburger reageert op uitspraken van Sainz, die aangaf dat de FIA bereid moet zijn om in te grijpen als de nieuwe regels de kwaliteit van het racen negatief beïnvloeden. "Ja, daar zijn we nu eigenlijk een beetje laat mee, toch?", zo citeert Motorsport.com Verstappen over de timing van de discussie. Volgens de Nederlandse ex-wereldkampioen is de sport al te ver gevorderd in het proces om nu nog grote wijzigingen door te voeren. "Er is ook zoveel geld geïnvesteerd in deze reglementen dat ze wel een tijdje zullen blijven bestaan. Je had dit kunnen zien aankomen. Dat dit nu ineens wordt aangekaart, is eigenlijk een beetje laat."

Artikel gaat verder onder video

Problematiek

Een van de grootste technische uitdagingen dit jaar is het fenomeen 'superclipping', waarbij auto's energie terugwinnen op rechte stukken terwijl de coureur het gaspedaal loslaat. Er gaan stemmen op, onder meer vanuit McLaren, om de limiet voor vermogensopslag te verhogen van 250 kilowatt naar 350 kilowatt om het wegvallen van vermogen te voorkomen. Verstappen is echter voorzichtig met het trekken van conclusies over dergelijke aanpassingen. "Ik weet het niet", zo reageert hij op de suggestie om de limieten te veranderen. "Het hangt ook enorm van de lay-out af. Je kunt het vermogen wel verminderen, maar dan worden de rondetijden ook langzamer. Het is lastig om te zeggen wat het beste is. Daarom denk ik dat ze ook willen zien hoe het hier gaat. Het is allemaal behoorlijk ingewikkeld."

Leercurve

Hoewel er onduidelijkheid heerst over de exacte krachtsverhoudingen met de nieuwe krachtbronnen, heeft Verstappen vertrouwen in de voorbereiding van Red Bull-Ford Powertrains. Of een team direct kan profiteren van een eventueel nadeel bij de concurrentie, hangt volgens hem af van de marges. "Ik denk dat het ervan afhangt hoe groot dat nadeel is, toch? Ik weet het niet. Zoals ik al zei, hebben we goed werk geleverd. Ik denk dat we de juiste dingen doen, maar of het op dit moment ook het beste is? Dat weten we niet. Het is voor iedereen nog een steile leercurve, zeker in de eerste races. Je komt altijd dingen tegen op cruciale momenten die je misschien niet had verwacht. Maar we hebben geprobeerd zoveel mogelijk scenario's af te dekken. In dat opzicht denk ik dat we het tot nu toe goed hebben gedaan, maar de rest is allemaal nog een beetje onduidelijk."