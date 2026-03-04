Volgens Will Ford III, de algemeen directeur van Ford Racing, zal Max Verstappen dit jaar een cruciale rol spelen in het succes van de nieuwe samenwerking tussen de Amerikaanse fabrikant en Red Bull Racing. De topman stelt dat de viervoudig wereldkampioen de aangewezen persoon is om het team naar een hoger plan te tillen bij de start van het nieuwe tijdperk met de RB22.

De samenwerking tussen Ford en de renstal uit Milton Keynes is vanaf dit jaar officieel zichtbaar op de grid. Hoewel de krachtbron grotendeels wordt ontwikkeld op de Red Bull-campus in Engeland, waar inmiddels meer dan 700 personeelsleden werkzaam zijn, is de invloed van de Amerikanen aanzienlijk. De focus ligt momenteel op de seizoensopener in Melbourne, waar Verstappen samen met zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar voor het eerst in actie komt met de nieuwe motor. Als eerbetoon aan Red Bull-medeoprichter Dietrich Mateschitz, die in oktober 2023 overleed, draagt de power unit de naam DM01.

Verstappen als kritische graadmeter

Will Ford III is ervan overtuigd dat de veeleisende instelling van Verstappen essentieel is voor de ontwikkeling van de auto. "Het is prachtig dat we samenwerken met de beste coureur van dit moment", klinkt het tegenover De Telegraaf. "Je weet dat niemand kritischer zal zijn over de prestaties van de auto dan Max. En dat recht heeft hij verdiend. Hij is de beste rijder ter wereld." Volgens hem is het aan de fabrikant om aan die hoge standaard te voldoen: "We moeten ervoor zorgen dat hij zo'n goed mogelijke auto en motor ter beschikking krijgt. En dat zal hij ook eisen."

© Red Bull Content Pool

De techniek achter de RB22

Achter de schermen is er de afgelopen periode hard gewerkt om de nieuwe krachtbron van Red Bull Ford klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Ford produceert twaalf unieke onderdelen voor de motor, die in totaal uit zeker 2000 verschillende componenten bestaat, mede dankzij 3D-printers die metalen en polymeren kunnen vormen voor de power unit. Naast de technische ondersteuning is de deal ook commercieel van groot belang; naar verluidt betaalt Ford jaarlijks 50 miljoen dollar voor de samenwerking.