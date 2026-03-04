De Formule 1 zou er verstandig aan doen haar races in het Midden-Oosten, tenminste die in Bahrein en Saoedi-Arabië, van de 2026-kalender te verwijderen. Door de spanningen in die regio, kan de veiligheid gewoonweg niet gegarandeerd worden. En daarbij komt ook nog eens dat de enorme Amerikaanse invloeden in de F1 extra risico's met zich meenemen, bijvoorbeeld voor de teams van Haas en Cadillac.

De strijd die de Verenigde Staten momenteel - samen met Israël - voert tegen Iran, lijkt uit te monden in een wereldwijde oorlog. Iran heeft als een bezetene om zich heen gevuurd sinds het land eind februari plotseling werd aangevallen door 'het Westen'. Zo vuurde Iran aanvallen uit op onder meer Koeweit, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Irak, Jordanië, Saoedi-Arabië, Oman, Cyprus en ook Turkije. De Verenigde Staten heeft alle Amerikanen die aanwezig zijn in de regio opgeroepen zo snel mogelijk te vertrekken. President Donald Trump zei al dat de huidige aanvallen slechts een klein voorproefje waren en dat "de grote golf" richting Iran nog moet komen. Daar waar het conflict met de dag groter lijkt te worden, staan onder meer de Grand Prix van Bahrein en de Grand Prix van Saoedi-Arabië 'gewoon' nog op de kalender van de F1. Er is nog geen officieel besluit genomen over het al dan niet verplaatsen of annuleren van deze omstreden races. Toch lijkt dat in de huidige situatie bijzonder verstandig om wél te doen.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1 groter risico vanwege Amerikaanse belangen en invloed

De Formule 1 is namelijk een veel groter risico dan menigeen denkt. Sowieso is het al niet verstandig om een groot sportevenement met honderdduizenden bezoekers te organiseren op plekken waar je de raketten letterlijk over kunt zien vliegen, maar in het geval van de F1 zijn de risico's misschien nog wel wat groter. Als Iran de Verenigde Staten echt pijn wil doen, dan is een Formule 1-race een bijzonder interessant strategisch doelwit. De koningsklasse van de autosport ademt tegenwoordig 'Amerika'. Zo is de F1 in Amerikaanse handen (Liberty Media) en worden de races georganiseerd in landen die nauwe banen onderhouden met de VS, namelijk Bahrein en Saoedi-Arabië. Ze worden gezien als hechte strategische partners van Donald Trump.

Amerikaanse invloeden in F1 zijn groot, strategisch interessant doelwit

Dan heb je ook nog het feit dat er inmiddels twee Amerikaanse teams actief zijn op de grid: Haas en Cadillac. Tevens is er op een racecircuit een enorme hoeveelheid benzine aanwezig. Tel daar bij op dat er honderdduizenden fans op zo'n weekend afkomen en dat het live op televisie wordt uitgezonden. De Verenigde Staten zouden in een bijzonder slecht daglicht komen te staan als daar wat zou gebeuren. Iran zou zo'n F1-race dan ook strategisch kunnen gebruiken om de VS in het nauw te drijven. Iran is er immers de afgelopen dagen al in geslaagd om met succes rakketten richting zowel Bahrein als Saoedi-Arabië te sturen. Vooralsnog zijn alle aanvallen over en weer gelukkig nog niet gericht op burgers.

Kans op uitbreiding conflict momenteel zeer groot

Natuurlijk duurt het nog enkele weken voordat het F1-circus afreist naar het Midden-Oosten, maar dit is geen argument om te wachten. Op dit moment wijst niets - maar dan ook helemaal niets - erop dat er op korte termijn vredesgesprekken gaan plaatsvinden of dat de situatie de-escaleert. Sterker nog: het feit dat er vandaag een Iraanse raket is onderschept die onderweg was naar hoogstwaarschijnlijk Turkije, lijkt er eerder op te wijzen dat de oorlog zich verder aan het uitbreiden is. Het is de eerste keer dat een NAVO-lidstaat direct betrokken raakt. De NAVO staat nu ook op scherp. De Verenigde Staten liet weten dat zij een Iraanse korvet IRIS Dena tot zinken hebben gebracht nabij Sri Lanka; ook dit bevestigt dat het conflict zich buiten de Perzische Golf aan het verspreiden is. En nu de Staat van Hormuz door Iran is afgesloten, krijgen we er hoogstwaarschijnlijk ook nog een economische oorlog bij.

Het conflict is groter dan alleen de VS en Iran

F1 kan niet anders: er moet een streep door Bahrein en Saoedi-Arabië

De F1 en de FIA kunnen in de huidige situatie niet anders dan de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië annuleren - of desnoods verplaatsen. De veiligheid van de medewerkers, fans, teamleden en coureurs mag nooit en ter nimmer in gevaar gebracht worden. En ja, natuurlijk liggen er contracten en is er veel geld gemoeid met dit soort evenementen en wordt het logistiek allemaal een uitdaging, maar wanneer de veiligheid in het geding komt, blijft het puur een sport waar we over praten. Niets meer, niets minder.

Annuleer het Midden-Oosten en praat met veilige landen als alternatief

Annuleer Bahrein en Saoedi-Arabië en ga in gesprek met Imola en Portimão. Lukt dat niet? Jammer, dan hebben we twee races minder dit jaar, maar hebben we wel de veiligheid voorop gezet. En dat is ook wat waard.