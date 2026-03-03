Het blijft nog even afwachten of de Formule 1 komende maand kan afreizen naar het Midden-Oosten voor de Grand Prix van Bahrein en de wedstrijd in Jeddah. In de nieuwste editie van de GPFans Raceteam-podcast bespreken presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan de impact van de onrust in het Midden-Oosten op de Formule 1-kalender.

Zaterdag werd duidelijk dat de Verenigde Staten en Israël het vuur hebben geopend op Iran, dat daarop heeft gereageerd met eigen aanvallen. Daarbij zouden ook doelwitten in Saoedi-Arabië zijn getroffen. De bandentest van Pirelli, waarbij de Formule 1-teams McLaren en Mercedes dit weekend in actie zouden komen, is dan ook afgelast. De test zou plaatsvinden op het Bahrain International Circuit, maar gezien de onrust in het land zijn de testdagen geannuleerd. De Formule 1 heeft afgelopen weekend onder meer aan GPFans laten weten dat het de situatie in het Midden-Oosten in de gaten houdt. In april reist de koningsklasse namelijk af naar de regio om in Bahrein en Jeddah te racen, al is dat afhankelijk van de veiligheidssituatie. Ook het FIA World Endurance Championship reist eind maart af naar Qatar en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Artikel gaat verder onder video

Spanningen Midden-Oosten heeft invloed op F1-kalender

Kissing legt uit dat er personeel vastzit in het Midden-Oosten, dat momenteel niet kan reizen vanwege het gesloten luchtruim: "Het is sowieso nog een beetje spannend of het daadwerkelijk gaat gebeuren. Er zitten veel personeelsleden van de Formule 1 en teams vast in Bahrein. Dat komt omdat daar de wintertestdagen de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Het heeft allemaal te maken met de spanningen in het Midden-Oosten."

Onzekere situatie

Voor Australië worden echter geen problemen verwacht. Over de races in april, die plaatsvinden in Bahrein en Jeddah, bestaan wel zorgen. Ramjiawan reageert: "Wat jij terecht zegt: het is een heel onzekere situatie. Het luchtruim is in delen van het Midden-Oosten gesloten. Dat maakt het heel lastig om alles van A naar B te krijgen. Vergeet ook de logistiek niet. De Formule 1 plant het hele jaar van tevoren samen met DHL, hun logistieke partner. Als je ineens het luchtruim niet meer mag betreden, moet je alles omgooien. We hebben nog niet gehoord dat teams onderdelen missen, maar het zou me niet verbazen als dat alsnog naar buiten komt."

F1 houdt vinger aan de pols

De Formule 1 heeft vaker om mondiale problemen heen kunnen plannen, maar de huidige kalender kan serieus worden verstoord als de rust in de regio niet snel terugkeert, aldus Ramjiawan: "De onrust in de wereld, daar kan de Formule 1 vaak omheen plannen en mee omgaan. Nu zie je dat je er misschien niet onderuit komt. Het is gewoon vervelend voor iedereen. Ik hoop dat het snel tot rust komt, zodat we ons weer kunnen bezighouden met de belangrijkste bijzaak: racen."

Gerelateerd