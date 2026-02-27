Volgens Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies is de invloed van Max Verstappen binnen de renstal vele malen groter dan men van de buitenkant kan zien. De Fransman stelt dat de coureur niet alleen op het circuit het verschil maakt, maar ook achter de schermen een onmisbare schakel is in de volledige bedrijfsvoering van het team.

Terwijl het Formule 1-veld zich opmaakt voor de seizoensopener in Australië, die begin maart op de planning staat, kijkt Mekies met veel bewondering naar zijn eerste rijder. Met de ingrijpende reglementswijzigingen die dit jaar van kracht worden, waaronder de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron en de introductie van actieve aerodynamica, rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de Nederlander. Hoewel Verstappen realistisch is over de kansen in Melbourne, is de teambaas ervan overtuigd dat de inbreng van zijn pupil doorslaggevend is.

Meer dan alleen een coureur

Mekies benadrukt dat de kwaliteiten van Verstappen verder reiken dan enkel zijn snelheid op de baan. "Max belichaamt de autosport in elke zin van het woord, er is geen enkel detail dat hij over het hoofd ziet. Wat hij achter het stuur doet is voor iedereen duidelijk, maar van binnenuit kun je zijn buitengewone technische gevoeligheid en zijn volledige begrip van deze sport waarderen", zo laat hij weten in gesprek met Motorsport.com. Volgens Mekies is deze diepgaande kennis essentieel voor het team om stappen vooruit te blijven zetten, zeker nu Lando Norris als regerend wereldkampioen de te kloppen man is.

Drijvende kracht

De rol van de Limburger binnen de organisatie is volgens Mekies zelfs bepalend voor de koers van het hele project, waarbij hij ook een mentorrol vervult voor zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar. "Hij heeft een grenzeloze visie; zijn rol gaat veel verder dan alleen rijden. Hij is een echte drijvende kracht voor iedereen die aan het project werkt en speelt een cruciale rol in het hele systeem", zo legt Mekies uit. Verstappen zou zich daarbij niet beperken tot de technische feedback, maar ook nauw betrokken zijn bij de bredere koers van de renstal. "Hij is betrokken bij elk aspect, wanneer we risico's nemen, wanneer we met tegenslagen te maken krijgen, bij elke beslissing. In een reglementswijziging die zo radicaal is als deze, is hij een enorme toegevoegde waarde", besluit de topman van de formatie.

