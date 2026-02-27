Max Verstappen blikt met een nuchtere en vastberaden houding vooruit op het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlander, die vorig jaar de wereldtitel op een haar na misliep, benadrukt dat hij geen spijtgevoelens koestert over de afgelopen racejaargang. In plaats daarvan ligt de focus volledig op een sterke start met de nieuwe RB22. Dat laat hij weten in de videoserie Behind The Charge van Red Bull Racing.

Hoewel Verstappen vorig jaar met 421 punten slechts twee punten tekortkwam ten opzichte van Lando Norris, kijkt hij met tevredenheid terug op zijn eigen prestaties. Ondanks de interne onrust bij het team en een nukkige auto, wist hij acht overwinningen te boeken. Voor Verstappen is het dan ook duidelijk dat hij zichzelf niets kan verwijten over de manier waarop hij het kampioenschap heeft aangepakt en het maximale uit de situatie heeft gehaald.

Geen lessen uit titelverlies

In gesprek met zijn team is de Limburger kraakhelder over zijn mindset na het verliezen van de titelstrijd in de laatste race. "Ik heb geen spijt van vorig jaar, om eerlijk te zijn. Er is niet echt iets dat ik heb geleerd waardoor ik het plotseling beter deed dan de jaren daarvoor. Ik weet gewoon dat wanneer ik in de auto zit, ik alles geef wat ik heb en ja, het werd spannend", zo vertelt de coureur. Volgens Verstappen is het vooral zaak om te analyseren waarom de concurrentie aan het einde van het seizoen zo dichtbij kon komen, in plaats van te twijfelen aan zijn eigen aanpak.

Direct competitief

Met de introductie van de nieuwe reglementen en de allereerste eigen krachtbron van Red Bull Ford Powertrains, staat het team voor een enorme uitdaging. Verstappen hamert er dan ook op dat er vanaf de eerste meters gepresteerd moet worden om niet opnieuw in een achtervolgende rol terecht te komen. "Ik denk dat je er als team voor moet zorgen dat je direct vanaf de start competitief bent als je voor een titel wilt vechten. Je moet vanaf het begin meedoen. Dat maakt je leven een stuk makkelijker", aldus de drievoudig wereldkampioen.

