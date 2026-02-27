Riccardo Patrese vermoedt dat verschillende teams momenteel hun ware snelheid nog verborgen houden voor de concurrentie. De Italiaan wijst erop dat de werkelijke verhoudingen op de grid pas echt duidelijk worden tijdens de seizoensopener in Australië, maar hij is nu al onder de indruk van de stappen die bijvoorbeeld Red Bull Racing heeft gezet met hun eigen motorproject.

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over de zogenaamde 'compressietruc' van Mercedes, waarbij de motor tijdens het rijden een hogere compressieverhouding zou bereiken dan de reglementair toegestane 16:1. Terwijl vijf teams de FIA om opheldering hebben gevraagd over deze innovatie, vermoedt Patrese dat de topteams hun kaarten nog niet volledig op tafel hebben gelegd. "Teams houden zich natuurlijk in, vooral met alle commotie rond de Mercedes-motor. Iemand houdt zich in, waarschijnlijk de teams die denken dat ze beter zijn dan anderen, om niet te veel te laten zien", zo vertelt hij tegenover talkSPORT BET Slots Site.

Geduld tot Australië

Hoewel de wintertestdagen in Bahrein onlangs zijn afgerond, waarschuwt de oud-coureur dat de uitslagen van dergelijke tests vaak een vertekend beeld geven. De echte hiërarchie zal zich pas gedurende de eerste fase van het kampioenschap openbaren. De Grand Prix van Australië, die van vrijdag 6 maart tot en met zondag 8 maart op het programma staat, vormt daarvoor de eerste echte graadmeter. "Het definitieve antwoord komt in Australië, wanneer we naar de eerste Grand Prix van het seizoen gaan. Het zal misschien drie of vier races duren voordat de zaken tot rust zijn gekomen, dan zullen we zien wie er werkelijk voor de rest uitrijdt", aldus Patrese.

De kracht van de Red Bull

Patrese vervolgt: "Ik las een opmerking van Carlos Sainz waarin hij zei dat de Red Bull-motor de beste motor is, ver vooruit op de rest", klinkt het. Patrese vraagt zich af waar Sainz die conclusie precies op baseert, maar erkent dat als de data kloppen, de concurrentie zich grote zorgen moet maken. "Ik weet niet wat hij tijdens het testen in Bahrein heeft gezien om dat te zeggen. Maar als dit het geval is, dan zal Red Bull de naast de beste motor, waarschijnlijk een zeer goede auto hebben met de allerbeste coureur", stelt de Italiaan. Hiermee doelt hij op de combinatie van de nieuwe motor met het chassis van Red Bull en de kwaliteiten van Max Verstappen. Gaan ze dan uit het zicht verdwijnen aan de leiding? We weten het niet zeker, maar het is sowieso indrukwekkend van Red Bull, want ze hadden Ford en ze moesten vanaf het begin beginnen en hier staan ze nu."

