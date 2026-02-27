Riccardo Patrese maakt zich grote zorgen over de situatie van Adrian Newey bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin. De Italiaan, die in het verleden bij Williams succesvol samenwerkte met de topontwerper, stelt dat Newey momenteel een verloren indruk maakt. Volgens Patrese ligt de oorzaak van de problemen echter niet bij de kwaliteiten van de Britse ingenieur, maar bij de tegenvallende prestaties van motorpartner Honda.

De zorgen van Patrese komen nu de wintertests in Bahrein net zijn afgerond en het nieuwe seizoen in Melbourne voor de deur staat. Hoewel er hoge verwachtingen waren van de samenwerking tussen Aston Martin en Honda onder de nieuwe technische reglementen, wijzen de eerste signalen op een flinke achterstand. De krachtbron van de Japanse fabrikant lijkt niet in staat om het gewenste vermogen te leveren, wat de ambities van het team uit Silverstone direct onder druk zet.

Problemen bij Honda

Patrese benadrukt bij talkSPORT BET Slots Site dat zelfs het grootste technisch vernuft van Newey niet opgewassen is tegen een gebrekkige motor. "Adrian Newey ziet er verloren uit. Maar het lijkt erop dat het grootste probleem van Aston Martin met Honda is", zo stelt de oud-coureur. "Soms lijkt Honda de weg kwijt omdat ze niet het juiste vermogen kunnen leveren. En daardoor lijdt zelfs een goede auto, die Adrian waarschijnlijk wel kan leveren, onder het gebrek aan het juiste vermogen." De Italiaan ziet dat de integratie tussen het chassis en de krachtbron momenteel verre van optimaal verloopt. "Ik heb gelezen dat ze de motor al zeker zes of zeven maanden niet goed aan de praat krijgen omdat ze de batterij verbranden en de kilowatt die de batterij kan leveren niet genoeg is om het juiste vermogen te hebben."

Impact op Newey en Stroll

Deze situatie brengt de rest van het jaar in gevaar, aangezien de ontwikkelingstijd beperkt is. "Dus als ze zes maanden van het seizoen moeten verliezen voordat ze dichter bij het juiste motorpakket komen, dan is hun seizoen voorbij. De huidige gang van zaken zorgt niet alleen voor frustratie bij de technici, maar ook bij de top van de organisatie. Lawrence Stroll heeft fors geïnvesteerd om van Aston Martin een winnend fabrieksteam te maken, met Newey als de grote architect van dat succes. Patrese leeft mee met zijn goede vriend en de teameigenaar. "Het is jammer, want ik ken Adrian heel goed en hij is iemand die niet stopt met werken om een oplossing te vinden. Hij zal op dit moment zeker een beetje bezorgd zijn, net als de eigenaar van het team, meneer Stroll. Hij heeft veel geld uitgegeven aan Aston Martin met Adrian Newey aan de top van het programma."

Seizoen nu al afgeschreven?

Hoewel het kampioenschap nog moet beginnen, vreest Patrese dat de achterstand nu al onoverbrugbaar is voor dit kalenderjaar. De problemen met de energievoorziening van de batterij lijken een structurele handicap te vormen voor de AMR26. "Wat me echt zorgen baart, is de impact op Adrian Newey bij Aston Martin, want hij is een vriend van me en een fantastische ingenieur. Waarschijnlijk is dit jaar een compleet verlies voor hen omdat Honda niet de lading aan de batterij kan leveren om het vermogen te hebben dat je nodig hebt." Desondanks hoopt hij dat Newey op de lange termijn het tij kan keren. "Ik hoop dat Adrian als ingenieur weer kan domineren, zoals hij de afgelopen dertig jaar heeft gedaan. Maar het ziet ernaar uit dat de auto voor dit jaar waarschijnlijk niet competitief kan zijn", besluit de Italiaan.