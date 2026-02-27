Red Bull Racing kiest voor een behoudende aanpak tijdens de seizoensopener in Australië, zo heeft Max Verstappen laten weten. Terwijl concurrenten al nadenken aan het direct introduceren van grote update-pakketten, verschijnt de renstal uit Milton Keynes met een auto die grotendeels gelijk is aan de versie die tijdens de testdagen in Bahrein te bewonderen was.

De focus bij Red Bull ligt in deze vroege fase van het seizoen vooral op het begrijpen van de nieuwe reglementen en het waarborgen van de betrouwbaarheid van de eerste eigen krachtbron, de Red Bull Ford. Hoewel er in de pitstraat van het Albert Park Circuit wel enkele nieuwe kleine onderdelen op de RB22 te vinden zullen zijn, hoeven de fans niet te rekenen op een grote metamorfose van de wagen. Verstappen tempert de verwachtingen voor de eerste race en stelt dat de stabiliteit van het pakket momenteel de prioriteit heeft.

Geen grote wijzigingen in Melbourne

In gesprek met Amber Brantsen en Tom Coronel bij Viaplay verduidelijkt Verstappen dat de auto waarmee hij in Australië aan de start verschijnt, nog veel gelijkenissen vertoont met de wagen uit de wintertest. "De kleuren blijven hetzelfde De onderdelen zullen allemaal wel redelijk hetzelfde eruitzien. Stap voor stap", zo vertelt de viervoudig wereldkampioen. Het team kiest er bewust voor om niet direct alle kaarten op tafel te leggen, maar te focussen op de lange termijn.

Enorme verandering

Ondanks de rustige start in Australië, voorspelt Verstappen dat de Formule 1-auto's dit seizoen sneller dan ooit zullen evolueren. Door de introductie van actieve aerodynamica en de nieuwe 50/50 verdeling van het vermogen, valt er gedurende het jaar nog een wereld aan performance te winnen. "Gedurende het hele seizoen zul je bij heel veel teams wel grote veranderingen zien", aldus Verstappen over de verwachte ontwikkelingsslag in de koningsklasse. De Limburger kijkt daarbij al met een schuin oog naar zijn thuisrace op Zandvoort, die later dit jaar in augustus op de planning staat. Tegen die tijd zal de auto volgens de Red Bull-coureur een volledige transformatie hebben ondergaan. "De auto die we aan de start zien in Melbourne is zeker niet de auto die we ook op Zandvoort gaan zien", zo stelt hij resoluut. Wanneer hem gevraagd wordt of de auto dan inderdaad onherkenbaar zal zijn, is het antwoord duidelijk: "Ik hoop het niet, want dat zou niet goed zijn".

