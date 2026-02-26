F1 onthult 'straight mode' en 'overtake' zones voor Grand Prix van Australië
F1 onthult 'straight mode' en 'overtake' zones voor Grand Prix van Australië
De Formule 1 heeft bekendgemaakt waar de straight mode en overtake mode kunnen worden gebruikt op het Albert Park Street Circuit in Melbourne, Australië. Volgend weekend wordt het nieuwe F1-seizoen afgetrapt tijdens de Grand Prix van Australië en zullen de coureurs voor het eerst met deze nieuwe tools gaan racen.
Nu de DRS is weggevallen, wordt actieve aerodynamica steeds belangrijker. Daarom zijn er vijf verschillende zones geïdentificeerd op Albert Park waarbinnen de voor- en achtervleugels van de auto's kunnen buigen, samen met één activeringspunt voor de overtake mode. De straight mode, voorheen bekend als de X-modus, kan - zo verklapt de naam al - gebruikt worden op de rechte stukken. De voor- en achtervleugels zullen dan een lagere hoek aannemen om de algehele luchtweerstand te verminderen. Het resultaat is meer topsnelheid. Maar of dit ook helpt om in te halen, moet nog blijken. Bij het inschakelen van de straight mode, neemt ook de vuile lucht achter de auto toe - dus volgen wordt in theorie lastiger.
Vijf straight mode-zones en één overtake-zone op Albert Park
En dan is er nog de overtake mode, de daadwerkelijke opvolger van het DRS-systeem. De overtake mode zorgt ervoor dat een coureur tijdelijk extra elektrisch motorvermogen ontvangt. Deze boost wordt geactiveerd wanneer je binnen één seconde van je voorligger rijdt en moet - net als de DRS - helpen de inhaalacties te bevorderen. Wanneer we volgend weekend gaan rijden op het Albert Park Street Circuit, is er één overtake zone. Deze bevindt zich tussen bocht 14 en bocht 1, op het rechte stuk bij start-finish. Het betreft hier een detectiezone; de coureurs bepalen zelf wanneer en waar op de baan ze dit voordeel inzetten. De straight mode kan op veel meer plaatsen gebruikt worden: bocht 14-1, bocht 2-3, bocht 5-6, bocht 8-9 en bocht 10-11.
Gerelateerd
Net binnen
Strooit Ferrari 'zand in ogen van concurrenten' met bizarre achtervleugel?
- 44 minuten geleden
Red Bull Racing en Oracle verlengen titelsponsorschap tot en met 2030
- 1 uur geleden
F1 onthult 'straight mode' en 'overtake' zones voor Grand Prix van Australië
- 1 uur geleden
Mario Isola stopt als topman bij Pirelli en dít is zijn opvolger
- 2 uur geleden
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 2 uur geleden
- 3
FIA-topman Tombazis luistert naar Verstappen: 'Gaan 2026-regelement aanpassen'
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
- 21 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari