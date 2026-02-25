close global

﻿
Max Verstappen and Isack Hadjar walking into the Bahrain paddock during pre season testing

VIDEO | Hadjar kan het gevecht met Verstappen aan: 'Hij laat zich de pis niet lauw maken' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

Bestel hier toffe Logitech G-gear! Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en paddock-verslaggever Jan Bolscher. Vanzelfsprekend gaat het over de tweede en laatste testweek in Bahrein.

Luister hier de volledige podcast.

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Isack Hadjar Racing Bulls Arvid Lindblad

