Isack Hadjar is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De 21-jarige Fransman is erg te spreken over zijn eerste weken in zijn nieuwe rol, nadat hij de overstap maakte vanuit zusterteam Racing Bulls om Yuki Tsunoda te vervangen.

Hadjar stelt dat de samenwerking met de viervoudig wereldkampioen tot nu toe uitstekend verloopt. Dat liet hij weten tijdens de wintertests in Bahrein, in aanloop naar de start van het nieuwe seizoen. Hoewel de stap naar de hoofdmacht van Red Bull voor velen als een enorme uitdaging wordt gezien, voelt het voor de Fransman als een natuurlijke progressie. De jonge coureur maakt immers al sinds 2021 deel uit van het Red Bull Junior Team. "Het voelt eerlijk gezegd niet alsof ik in een nieuw team stap", zo citeert Grandprix247.

Vertrouwde gezichten

De Fransman legt uit dat zijn eerdere ervaringen bij het team de overgang hebben versoepeld. In 2023 en 2024 mocht hij al diverse vrije trainingen voor zijn rekening nemen, waardoor hij de werkwijze van de renstal goed kent. "Uiteindelijk werk ik met engineers die ik al een tijdje ken. Ik heb sim-ondersteuningssessies met hen gedaan voor het team, dus dat maakte de transitie een stuk makkelijker", verklaart hij.

Daarnaast speelt de aanwezigheid van Laurent Mekies een grote rol in het welzijn van Hadjar. Mekies maakte vorig jaar de overstap van Racing Bulls naar Red Bull Racing om daar de rol van teambaas over te nemen van Christian Horner. "Ik heb mijn debuut in de Formule 1 met hem gemaakt. Het is goed om mijn tweede seizoen met hem in te gaan, dus het is heel soepel verlopen. Ik heb veel geluk", aldus de coureur over de samenwerking met zijn leidinggevende.

De dynamiek met Verstappen

De grootste verandering voor Hadjar is echter dat hij nu direct naast Max Verstappen in de garage staat. Waar veel voorgangers van de Fransman moeite hadden om overeind te blijven naast de dominante Nederlander, ziet Hadjar de huidige situatie vooral als een positieve ervaring. Hij prijst de houding van zijn ervaren teamgenoot tijdens de voorbereidingen op het nieuwe racejaar. "Het werk met Max is erg goed geweest. Hij is tot nu toe heel open geweest, dus het is goed om hem aan mijn zijde te hebben", zo vertelt Hadjar over de dynamiek binnen de pitbox. De samenwerking lijkt vooralsnog vlekkeloos te verlopen, waarbij beide coureurs zich richten op de ontwikkeling van de nieuwe auto in het begin van dit nieuwe tijdperk voor de sport.

Revanche in Melbourne

Met de wintertests achter de rug verschuift de aandacht naar de seizoensopener in Melbourne, die van 6 tot en met 8 maart op de kalender staat. Voor Hadjar is de Grand Prix van Australië een beladen weekend; vorig jaar kende hij daar een dramatisch debuut toen hij in de regen crashte nog voordat de race officieel van start was gegaan. Dit jaar zijn de ambities echter hoog, aangezien hij onlangs aangaf dit seizoen voor zijn eerste overwinning in de Formule 1 te willen gaan.Hadjar is vastberaden om de data uit de testsessies om te zetten in resultaten op het asfalt van Albert Park. "Het doel voor Melbourne is om het meeste uit de geleerde lessen te halen, terug te gaan naar de simulator, dat alles te correleren en te proberen ervoor te zorgen dat de richting die we op moeten gaan duidelijk is", besluit de kersverse Red Bull-coureur.

