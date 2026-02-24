Verstappen te spreken over nieuwe teamgenoot: "Hij is echt een geweldige gast"
Max Verstappen heeft zich na de wintertests in Bahrein zeer positief uitgelaten over zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar. Volgens de drievoudig wereldkampioen verloopt de samenwerking met de jonge Fransman uitstekend en brengt hij een frisse wind binnen het team. Dat laat de Nederlander weten in gesprek met Up To Speed.
De overstap van Hadjar naar de hoofdmacht van Red Bull Racing komt op een belangrijk moment, aangezien de Formule 1 dit jaar een grote reglementswijziging ondergaat. Met de introductie van de nieuwe Red Bull Ford-krachtbronnen en de aangepaste aerodynamica begint het hele veld met een schone lei. Voor Hadjar, die in 2025 indruk maakte bij Racing Bulls met onder meer een podiumplaats in Zandvoort, is dit de kans om zich direct te meten met de top.
Hadjar maakt indruk
Verstappen steekt zijn enthousiasme over de nieuwe dynamiek binnen de pitbox niet onder stoelen of banken. "Hadjar is geweldig", zo oordeelt de Limburger kort maar krachtig. Volgens de ervaren coureur is de Franse rookie een verademing om mee te werken. "Hij is echt een geweldige gast", klinkt het. Verstappen merkt dat de jonge rijder een gezonde dosis leergierigheid meebrengt naar het team. "Hij is heel vriendelijk en staat open voor alles. Als je pas in je tweede seizoen zit, denk je natuurlijk anders dan iemand die al twaalf jaar meedraait. Je bent dan veel meer bezig met leren en jezelf bewijzen", vervolgt de Nederlander.
Nieuwe koers onder Mekies
De sfeer binnen Red Bull Racing wordt onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies omschreven als energiek en optimistisch. Hoewel de wintertest in Bahrein niet geheel vlekkeloos verliep door een probleem met het koelcircuit op de eerste dag, wist Hadjar zich snel te herstellen. Ook adviseur Helmut Marko is onder de indruk van de rauwe snelheid van de Fransman, die hij eerder al vergeleek met grootheden als Ayrton Senna en Michael Schumacher. Wel waarschuwde Marko dat de jonge coureur zijn emoties in de cockpit beter onder controle moet krijgen. De Oostenrijker doelt daarmee op het slaan op het stuur bij frustratie; iets wat volgens hem moet verbeteren om op het hoogste niveau constant te kunnen presteren.
Verstappen kijkt naar het grotere plaatje
Voor Verstappen zelf betekenen de nieuwe reglementen en de komst van Hadjar ook een verschuiving in zijn eigen aanpak. Waar hij in het verleden elk detail van de testdagen tot in de puntjes wilde beheersen, merkt hij dat hij nu met meer rust naar de voorbereiding kijkt. "Je wordt vanzelf wat rustiger en kijkt meer naar het grotere plaatje", aldus de Limburger. Hij benadrukt dat de focus nu ligt op de collectieve ontwikkeling van de RB22 in aanloop naar de seizoensopener in Melbourne.
Gezamenlijk doel in Melbourne
Met de Grand Prix van Australië in het vooruitzicht, die op 8 maart het nieuwe seizoen aftrapt, is de focus bij Red Bull volledig gericht op snelheid en betrouwbaarheid. Verstappen ziet de samenwerking met Hadjar als een essentieel onderdeel van het succes dit jaar. "Het belangrijkste is dat we de auto zo snel mogelijk krijgen. Daar werken we samen aan, en dat is waar het om gaat", zo besluit de Red Bull-coureur.
