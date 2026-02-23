Hoewel er tijdens de winterstop berichten opdoken dat teams zouden trekken aan Gianpiero Lambiase, heeft het Oostenrijkse team die aanbiedingen altijd ontkend. Robert Doornbos legt echter in het winterjournaal van Ziggo Sport uit dat er wél degelijk interesse was, en Jack Plooij stelt dat er 'grote bedragen' klaarlagen voor 'GP'.

Lambiase is al sinds de Grand Prix van Spanje 2016 de race-engineer van Max Verstappen. 'GP' heeft er in de loop der jaren ook wat taken bij gekregen als Head of Racing. Desalniettemin is hij nog altijd aan de pitmuur terug te vinden als race-engineer van de Nederlander. Vorig jaar moest hij diverse keren een Grand Prix-weekend overslaan vanwege privéproblemen. Ook kwamen daar de geruchten over mogelijke interesse vanuit Aston Martin.

'Grote bedragen'

Hoewel Doornbos niet naar het team van Lawrence Stroll wijst, bevestigt hij wel dat er wat interesse was. "De communicatie met Gianpiero, die gelukkig ook zijn contract honoreert bij Red Bull…" opent Doornbos. "Er werd aan Gianpiero getrokken in de paddock achter ons," gaat hij verder. Plooij vult de voormalig Formule 1-coureur aan: "Grote bedragen." Doornbos lacht: "Ja, meer dan wat hij bij Red Bull krijgt. Laten we het daarop houden."

Toch bleek die aanbieding aan dovemansoren gericht, want Lambiase blijft nog altijd aan de zijde van Verstappen staan: "Hij heeft toch gekozen voor continuïteit en loyaliteit. Net als wat Max doet."

