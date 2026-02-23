Doornbos stelt dat Lambiase wel degelijk in trek was bij rivalen
Doornbos stelt dat Lambiase wel degelijk in trek was bij rivalen
Hoewel er tijdens de winterstop berichten opdoken dat teams zouden trekken aan Gianpiero Lambiase, heeft het Oostenrijkse team die aanbiedingen altijd ontkend. Robert Doornbos legt echter in het winterjournaal van Ziggo Sport uit dat er wél degelijk interesse was, en Jack Plooij stelt dat er 'grote bedragen' klaarlagen voor 'GP'.
Lambiase is al sinds de Grand Prix van Spanje 2016 de race-engineer van Max Verstappen. 'GP' heeft er in de loop der jaren ook wat taken bij gekregen als Head of Racing. Desalniettemin is hij nog altijd aan de pitmuur terug te vinden als race-engineer van de Nederlander. Vorig jaar moest hij diverse keren een Grand Prix-weekend overslaan vanwege privéproblemen. Ook kwamen daar de geruchten over mogelijke interesse vanuit Aston Martin.
'Grote bedragen'
Hoewel Doornbos niet naar het team van Lawrence Stroll wijst, bevestigt hij wel dat er wat interesse was. "De communicatie met Gianpiero, die gelukkig ook zijn contract honoreert bij Red Bull…" opent Doornbos. "Er werd aan Gianpiero getrokken in de paddock achter ons," gaat hij verder. Plooij vult de voormalig Formule 1-coureur aan: "Grote bedragen." Doornbos lacht: "Ja, meer dan wat hij bij Red Bull krijgt. Laten we het daarop houden."
Toch bleek die aanbieding aan dovemansoren gericht, want Lambiase blijft nog altijd aan de zijde van Verstappen staan: "Hij heeft toch gekozen voor continuïteit en loyaliteit. Net als wat Max doet."
Gerelateerd
Net binnen
Braziliaanse influencer geschokt na nieuws Kim en Lewis: 'Ik heb al een relatie met Hamilton'
- 2 uur geleden
- 9
Viaplay en Grand Prix Radio verlengen deal: Mol en Plooij tot en met 2028 te horen
- 23 minuten geleden
Brown grapt met Norris en plakt neppe quote in pitbox: '"Ben er gewoon elke dag langs gelopen"
- 1 uur geleden
Doornbos stelt dat Lambiase wel degelijk in trek was bij rivalen
- 2 uur geleden
- 2
F1 onthult teaser voor 2026 seizoen | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Norris staat open voor Verstappen als teamgenoot: "En Max, Max ook natuurlijk"
- Vandaag 13:53
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
- 21 februari
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 14 februari